Yabancı turiste teknolojik asistan

Pandemi döneminde aldığı tedbirlerle turizmde öne çıkan Türkiye’de, hijyenik ve sağlık önlemlerinin yanında turistlere kolaylık sağlayacak teknolojik çözümler de üretilmeye başlandı. Turistlerin gereksinimi olan internet ve iletişim ihtiyaçlarına çözüm sunacak tatil uygulaması; tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri turistlerle buluşturacak.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Bu alanda atılan tüm adımlar içerisinde bulunduğumuz süreçte oldukça önemli konumda. Türkiye salgın başlangıcından bu tarafa aldığı tedbirlerle turizm alanında tercih edilebilir bir ülke olduğunu gösterdi.

Ülkeye gelecek turistlere sağlık ihtiyaçlarının yanında teknolojik rehber niteliğinde bir uygulama geliştirildi. Yurt dışına yapılan seyahatlerde internete erişim zorluğu ve internet kullanım ücretlerinin yüksek olması önemli sorunların başında geliyor. Tourist Cell Turkey adlı tatil uygulaması, Türkiye’ye gelen turistlerin resmi yerel hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını kolayca satın almalarına imkan sunmayı amaçlıyor. Uygulama hakkında bilgi veren Tourist Cell Turkey CEO’su Halil Canbolat, “Bir turistin en temel gereksinimi olan iletişim ihtiyacını kendisine sağlanan yerel hat üzerinden çözülüyor. Uygulama, en ucuz internet paketi garantisine ek olarak kesintisiz, yerel, güvenli ve en ucuz iletişimi vaat ediyor. İnternet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri de sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye’ye gelen turistlerle buluşturuyor” dedi.

“Dünyada ilk özelliği taşıyan uygulamaya Türkiye adına imza attığımız için mutluyuz” diyen Canbolat, “Uygulama ile bir turistin tatil boyunca başta internet ihtiyacı olmak üzere tüm ihtiyaçlarına tek tuşla en hızlı çözümü sunmayı amaçlıyoruz. Tatil yapmanın ne kadar değerli ve özel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz uygulama ile tatildeki her ana değer katıyoruz. Bu sayede işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Otele teslim imkanı

Uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında turistlere 2 GB hediye internet verildiğini anlatan Canbolat, “Oluşturulan pakette 750 dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor. Turistler Türkiye’ye gelmeden önce uygulamanın internet sitesinden ve app’inden kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye’deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar” şeklinde konuştu.