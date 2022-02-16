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YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, 1,5 milyona ulaşan kullanıcı sayısının yanı sıra bin 500’den fazla kurum tarafından da tercih edildi.

Bilim ve Teknoloji 16.02.2022, 10:16
YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, 1,5 milyona ulaşan kullanıcı sayısının yanı sıra bin 500’den fazla kurum tarafından da tercih edildi.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, bireysel ve kurumsal müşterilerine yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği güvenli e-posta hizmeti sunan YaaniMail, kolay erişimi ve sade tasarımıyla her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Operatör yerli veri merkezleri kalitesiyle kesintisiz hizmet veren YaaniMail, bin 500’den fazla kurum tarafından tercih edilmesinin yanında toplam 1,5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

“YaaniMail ile güçlü bir alternatif sunuyoruz”

YaaniMail’in Turkcell altyapısı sayesinde hem bireylere hem de kurumlara üst düzey çözümler sunduğunu belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları söyledi: “Kullanıcılar, özellikle son yıllarda stratejik bir konu olarak nitelendirilen veri güvenliğine oldukça önem veriyor. Dünya genelinde güvenlik politikaları da bu doğrultuda sürekli güncelleniyor. Biz de yenilikçi dijital marka ekosistemimizin önemli bir parçası olan YaaniMail ile küresel rakiplerimize karşı güçlü bir yerli alternatif sunuyoruz. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz e-posta platformumuzu tercih eden bireysel ve kurumsal kullanıcıların e-postaları, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde saklanıyor. Kolay erişim ve sade tasarımıyla dikkat çeken e- posta platformumuza önümüzdeki dönemde de farklı özellikler ekleyerek güvenli çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

E-posta platformu hakkında şu bilgiler verildi:

Platform, yeni özellikleriyle daha da güçlü

E-posta platformuna gelişmiş güvenlik katmanları için karantina, kum havuzu gibi özellikler ile kurumların hayatını kolaylaştırmak için LDAP entegrasyonu, kurumsal arşiv, paylaşımlı mailbox ve paylaşımlı takvim gibi yenilikler de eklendi. Bireysel kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için ise yeni arayüz ile birlikte karanlık mod gibi özellikler platforma kazandırıldı. Bunun yanı sıra YaaniMail mobil uygulaması üzerinden farklı e-posta sağlayıcılardan alınan bireysel ve kurumsal e-posta hesaplarını yönetmek de kolaylaştı.

Turkcell Veri Merkezi kalitesiyle güvenli ve kesintisiz e-posta hizmeti

E-posta platformunda bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun IOS, Android, Web ve Kurumsal Yönetim Paneli uygulamaları üzerinden erişilen hizmet sayesinde takvim, kişiler ve görev gibi özellikler rahatlıkla kullanılıyor. YaaniMail’i tercih eden kurumlar, bulut üzerinden ya da yerinde kurulum hizmeti alarak servisten faydalanabiliyor. Turkcell Veri Merkezi kalitesiyle kullanıcılarına 7/24 kesintisiz güvenli hizmet veren e-posta platformunun kurumsal müşterileri, kendi alan adları ile platformu kullanabiliyor.

Kurumsal müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu filtreleme, yasal metin, feragatname ve imza gibi araçlar da e-posta platformunda ücretsiz sunuluyor. Gönderi filtreleme özelliği sayesinde ise kurumların özel verilerinin güvenle korunması sağlanıyor. Kullanıcılar güvenlik katmanından da ücretsiz faydalanırken, diğer birçok e-posta platformuyla uyumlu çalışan YaaniMail hizmetine kolayca geçiş yapabiliyorlar. YaaniMail bireysel ve kurumsal e-posta hizmetine IOS ve Android uygulamalarına ek olarak Chrome, Safari ve Firefox tarayıcıları ile yaanimail.com üzerinden erişilebiliyor.

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