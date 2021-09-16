Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında sendikalaşma krizi büyüyor

Xiaomi’nin akıllı telefon üretimi yaptığı İstanbul Avcılar'daki fabrikasında işçi ve işveren arasındaki sorunlar devam ediyor. Salcomp tarafından işletilen fabrikada sendika krizi büyüdü ve 170 işçi işten çıkartıldı. İşçiler eylem yapıyor.

Zorlu çalışma koşulları nedeniyle işçiler, sendikalara üye oldu. Türk Metal Sendikası, fabrikadaki işçilerin yüzde 65'ini üye yaparak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki aldı. Sendikanın yetki sahibi olmasının hemen ardından 170 işçi işte çıkartıldı. Bunun üzerine kriz daha da büyüdü.

Xiaomi konu hakkında 2 hafta önce açıklama yapmış ve problemin Salcomp kaynaklı olduğunu açıklamıştı. Olayın araştırılacağı belirtmişti. Son yaşanan olayların ardından yeni bir açıklama yapılmadı.

Sendika yetkilisinden açıklama

Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, işçilerin sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldığını ancak resmi açıdan farklı gerekçeler gösterilerek işten çıkarmaların yapıldığını açıkladı. Sendikaya üye olan işçilerin işten çıkartılmasının ardından kısmi iş durdurma eylemi yapıldı ve bu eylemler nedeniyle 170 kişi daha işten çıkartıldı. Son gelinen noktada ise 800 kişilik fabrikanın 100 çalışanının fabrika önünde eylemde olduğunu, beyaz yakalılarla birlikte mavi yakalılardan da üretime devam eden olsa da üretimin azaldığını söyleyen Akman, fabrikada günde 2 bin 600 telefon üretilirken, şu an üretimin 600 adede kadar düştüğünü dile getirdi.

Türk Metal Sendikası’ndan Mehmet Ali Akman’ın verdiği bilgiye göre çalışanlar asgari ücretin üzerinde maaşa anlaştıkları halde asgari ücret alıyor. Mesai ücretleri zamanında yatırılmıyor. İŞKUR’dan devlet desteğiyle işçi alıp destek süresinin tamamlanmasının ardından işçiler işten atılıyor. Yemek kaliteleri yetersiz. Çalışanlar bu gerekçelerle sendikaya üye oldular ancak sendikaya üye oldukları için işten atıldılar.

Kaynak: Donanımhaber