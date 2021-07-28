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Xiaomi'den yeni bir akıllı bileklik: Mi Band X

Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin, bileğin etrafını saran ekrana sahip yeni bir akıllı bileklik modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.

Bilim ve Teknoloji 28.07.2021, 16:16
Xiaomi'den yeni bir akıllı bileklik: Mi Band X
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Mi Band serisi Xiaomi akıllı bileklikler oldukça popüler ve gelen son haberlere göre şirket bu seriye Mi Band X adıyla fütüristik tasarıma sahip bir model eklemeye hazırlanıyor.

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