Xiaomi'den yeni bir akıllı bileklik: Mi Band X

Mi Band serisi Xiaomi ak\u0131ll\u0131 bileklikler olduk\u00e7a pop\u00fcler ve gelen son haberlere g\u00f6re \u015firket bu seriye Mi Band X ad\u0131yla f\u00fct\u00fcristik tasar\u0131ma sahip bir model eklemeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nXiaomi, Nubia Alpha Watch'\u0131n kendi versiyonunu haz\u0131rl\u0131yor\r\n\r\nMobil pazarda bir\u00e7ok s\u0131z\u0131nt\u0131yla tan\u0131nan bir hesap olan Equal Leaks'e g\u00f6re \u00c7inli \u00fcretici, \u00f6ncekilerden g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr \u015fekilde farkl\u0131 olacak yeni bir ak\u0131ll\u0131 bileklik olan Mi Band X'i piyasaya s\u00fcrmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Cihaz \u00e7ok ince ve hafif olacak, ancak ana \u00f6zelli\u011fi, Nubia Alpha Watch gibi bilekli\u011fin d\u0131\u015f y\u00fczeyinin neredeyse tamam\u0131n\u0131n esnek ekranla kaplanacak olmas\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nBu durumda ak\u0131ll\u0131 bilekli\u011fin tokas\u0131 m\u0131knat\u0131sl\u0131 olacak ve bu da onu \u00e7\u0131kar\u0131rken ve takarken daha fazla kolayl\u0131k sa\u011flayacak. Xiaomi Mi Band X'in ne zaman sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 ve fiyat\u0131n\u0131n ne olaca\u011f\u0131 hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131. B\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla, bu y\u0131l\u0131n sonu veya gelecek y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda tan\u0131t\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n