Xiaomi'den yeni bir akıllı bileklik: Mi Band X

Mi Band serisi Xiaomi akıllı bileklikler oldukça popüler ve gelen son haberlere göre şirket bu seriye Mi Band X adıyla fütüristik tasarıma sahip bir model eklemeye hazırlanıyor.

Xiaomi, Nubia Alpha Watch'ın kendi versiyonunu hazırlıyor

Mobil pazarda birçok sızıntıyla tanınan bir hesap olan Equal Leaks'e göre Çinli üretici, öncekilerden gözle görülür şekilde farklı olacak yeni bir akıllı bileklik olan Mi Band X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz çok ince ve hafif olacak, ancak ana özelliği, Nubia Alpha Watch gibi bilekliğin dış yüzeyinin neredeyse tamamının esnek ekranla kaplanacak olması.

Bu durumda akıllı bilekliğin tokası mıknatıslı olacak ve bu da onu çıkarırken ve takarken daha fazla kolaylık sağlayacak. Xiaomi Mi Band X'in ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı henüz açıklanmadı. Büyük olasılıkla, bu yılın sonu veya gelecek yılın başında tanıtılması bekleniyor.