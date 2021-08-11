Xiaomi'den ilk müşterilerine jest: Mi 1 satın alanlara 308 dolar geri ödeme!

Xiaomi CEO'su Lei Jun dünkü etkinlikte ilgi çekici bir açıklama yaptı ve şirketin piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonu satın alan herkese ödedikleri parayı iade edeceklerini duyurdu. Yaklaşık 10 yıl önce, Ağustos 2011'de çıkış yapan Xiaomi Mi 1'den bahsediyoruz.

Akıllı telefon piyasaya sürüldüğünde o günün şartlarına göre gerçek bir amiral gemisiydi. Cihazda 4 inç LCD ekran, çift çekirdekli Snapdragon S3 işlemci, 1 GB RAM, 4 GB depolama alanı, 8 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera ve 1.930 mAh pile yer verilmişti.

Xiaomi, piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonu satın alarak markaya olan inancını ve güvenini gösteren müşterilere bir teşekkür olarak para iadesi yapacak. Lei Jun, Xiaomi'nin her biri 1.999 yuan (308 dolar) fiyatla 184.600 adet Mi 1 akıllı telefon satıldığını söyledi.

Jestin bedeli 57 milyon dolar

Xiaomi Mi 1'in yüksek satışları sayesinde şirket iyi bir başlangıç yaparak bugünlere ulaştı. Çinli marka şimdi bir şükran göstergesi olarak cihazı satın alan herkese 308 dolar iade edecek. Bu jestin Xiaomi'ye kabaca 57 milyon dolara mal olacağı söyleniyor.

Şirket, bu tutarı 184.600 alıcının her birine iade etmenin uzun ve sorunlu bir süreç olacağını düşünüyor. Bu nedenle Xiaomi bu müşterilere aynı tutarda hediye çeki verecek. Kullanıcılar bu hediye çekiyle Xiaomi mağazalarından istedikleri ürünü alabilecekler.