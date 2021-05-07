Xiaomi, Avrupa'daki telefon satışlarında Apple'ı geçti

Son yıllarda Çinli akıllı telefon üreticileri, dünya genelindeki satışlarda oldukça iyi rakamlar elde etmeye başladı.

Araştırma şirketi Canalys, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarını gösteren ilk çeyrek raporlarını yayınladı.

Avrupa'da tercih edilen akıllı telefon markalarının yüzdelik dilimlerini gösteren verilere baktığımızda, Çinli Xiaomi'nin Avrupa'da Apple'ı geride bıraktığını görüyoruz.

LİDER SAMSUNG

İlk çeyrekte Avrupa'da yüzde 35 pay elde eden Samsung, satışlarda ilk sırada yer alırken, satışlarını yüzde 85 artıran Xiaomi yüzde 23'lük pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti.

ABD'li teknoloji devi Apple ise yüzde 19 pazar payıyla ikincilik koltuğunu Xiaomi'ye kaptırdı ve üçüncü sıraya geriledi.

HUAWEI'NİN ÇÖKÜŞÜ

Canalys verilerine göre 4. sırada yer alan Oppo'nun pazar payı yüzde 4 olurken, Huawei ise yüzde 3'lük payla beşinci sırada yer aldı.

ABD'nin yaptırımlarıyla boğuşan Huawei'nin ilk çeyrekte Avrupa'da yüzde 81 küçülmesi dikkat çekti.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de üretime başlayan Oppo, yüzde 153 ile pazar payını en çok artıran marka olarak kayıtlara geçti.