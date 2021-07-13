World Wide Women (WWW) PUBG Mobil Oyun Yarışması

Dünya çapında kadınların oyun sektöründeki katılımını artırmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva, 3 kıta 35 ülkeden 400’ün üzerinde takımın katılımıyla gerçekleşiyor. Söz konusu takımları kadın oyunculardan oluşan yarışma, PUBG Mobile üzerinden oynanıyor ve yarışmacılar “En İyi Kadın Takım” ünvanı için “Birlikte daha büyük ve daha güçlüyüz!” sloganıyla kıyasıya yarışıyor.

Turnuva dört aşamada gerçekleşecek olup mini grup elemeleri ile 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Mini grup elemeleri ardından kalan 90 takım ile turnuva düzenine geçildi ve 5 Temmuz itibari ile de turnuvaya çeyrek final süreci ile devam edilmektedir. Ön elemelerin akabinde çeyrek final ve yarı final aşamaları sonucunda finale son 18 takım çıkacak. Finaller 21 Temmuz 2021 de başlayacak şekilde planlanmıştır. Turnuva 5 puan sistemi üzerinden değerlendirilmektedir.

Uluslararası katılımlı yarışmada kayıtlar, dünya çapında birbirinden yetenekli kadın oyuncuların yoğun ilgisi ile tamamlandı. Ülkesini temsil etmek isteyen bütün PUBG Mobile kadın oyuncularının katılımı ile gerçekleşen yarışmada minimum ödül 7000 TL’dir. Kazanan takımlara milli forma, milli oyuncu kartları ve E-Spor bünyesine katılma imkanı verilecektir. WWW PUBG Mobile turnuvası akabinde 2021 Eylül ayında yarışmanın ikinci fazı, Türkiye’deki kadın oyuncuların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi amacıyla ulusal çapta düzenlenecektir.

Türkiye’de alanının önde gelen takımlarından olan Kocaeli Esports, Oyun Hizmetleri Esports, Beşiktaş Esports, Team Galaktikos, AntalyaSpor Esports, Fazer Clan ve Fair Roses gibi birçok takımda turnuvaya katılan takımlar arasında yer almaktadır.

Yarışma tüm E-Spor severler için DLive kanalı üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca TikTok hesabı üzerinden de yarışmanın heyecanlı anlarının tekrarı izleyebilirisiniz.

Fresh’N Gaming, oyun sektöründe ilkleri gerçekleştirmek amacı güden bir Fresh’N Partners kuruluşudur. World Wide Women PUBG Mobile turnuvası, Fresh’N Gaming tarafından düzenlenmektedir.

Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Wtech’in kadınların oyun sektöründe güçlenmesi, iyi birer oyuncu olmaları, hatta oyunun tasarım, üretim ve yazılım alanında yer almaları konusunun önceliklendirildiğini belirtti. Öney, derneğin bu konuda çalışmalarını devam ettirdiğini, WWW ile dünya çapında ve kadın oyuncularla gerçekleşen turnuvanın bir benzerinin Türkiye’de ekim ayı içerisinde tekrarlanmasının planlandığını da ekledi. Ayrıca Öney, Türkiye’nin oyun sektörü için çok kıymetli projelere sahip olduğuna, bu alanda yerli yabancı başarılı yatırımlar alındığına ve daha değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyel olduğuna da değindi.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman, insan ihtiyacını karşılama, uzmanlık eğitimlerine yatırım yaparak yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; böylece Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kurulmuş bir kurumdur. Dernek, WWW PUBG Mobile turnuvası ile de oyun sektöründe sayıca az olan kadın çeşitliliğini artırmak, bu alanda motivasyon sağlamak hedefindedir.