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WhatsApp'tan yeni özellik: İnternet kesilse bile...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp, platformun masaüstü versiyonu WhatsApp Web'e beklenen özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Bilim ve Teknoloji 26.03.2021, 14:00 26.03.2021, 14:03
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WhatsApp'tan yeni özellik: İnternet kesilse bile...

WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu. Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, telefondaki internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.

Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda uygulamaya sokulması bekleniyor.

#whatsapp
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