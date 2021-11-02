WhatsApptan yeni hareket "Aylar Önceki Mesajların Silinmesine İzin Verecek"

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Yapılan bu güncelleme, geliştirilme aşamasında olan bir özelliği açığa çıkardı. WhatsApp'ın beta sürümlerini kodlar üzerinden irdeleyen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, WhatsApp'taki mevcut bir özelliğin kapsamını genişletmeye odaklanıyor.

WhatsApp, bundan yıllar önce mesajların herkesten silinebilmesi için bir özellik getirdi. Bu özellik, gönderilen bir mesajın gönderildikten sonra karşı taraf görmeden silinebilmesini sağlıyordu. Ancak bunun bir süre kısıtlaması vardı. Bu kısıtlama, 1 saat, 8 dakika ve 16 saniyeydi. Yani 68. dakikadan sonra okunmamış bir mesajı silmek mümkün değildi. İşte şimdi, bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira kodlarda keşfedilen yeni özellik, süre sınırını bir hayli uzatıyor.

Herkesten sil seçeneğindeki süre sınırlaması, 3 aya yükseltildi

WhatsApp'ın 2.21.23.1 kodlu Android beta sürümünde yer alan yeni özellik, herkesten sil seçeneğinin süre sınırlamasını 3 aya kadar uzattı. Yani kullanıcılar, bundan 3 ay önce gönderdikleri bir mesaj okunmadıysa silebilecekler. WhatsApp'ın neden böyle bir karar aldığı ise henüz bilinmiyor.

Android ekosisteminde keşfedilen yenilik, iOS'ta kendini göstermedi. Ayrıca bu özelliğin beta kullanıcılara ne zaman ulaşacağı da şimdilik bilinmiyor. Kim bilir, belki de WhatsApp fikir değiştirir ve süre sınırını tamamen kaldırır. Ancak şimdilik bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil.