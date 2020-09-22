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WhatsApp’a yeni özellik geliyor "kendini yok eden fotoğraflar"
Farklı uygulamalardan öne çıkan özellikleri bünyesine katmasıyla tanınan WhatsApp'da bir özellik daha yakında kullanıcılara sunulacak. Snapchat'ten tanınan süresi dolan medya özelliğinin WhatsApp'a da geleceği öne sürüldü.
Bilim ve Teknoloji 22.09.2020, 19:52
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WABetaInfo adlı platformda paylaşılan rapor WhatsApp ekibinin, Snapchat'in kendi kendini silen medyasına benzer bir özelliğin üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Bir fotoğraf, video veya GIF seçtikten sonra, sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz. Herhangi bir süre açıklanmamış olsa da gönderilen görsellerin kısa süre içinde silineceği tahmin ediliyor.
KAFA KARIŞTIRAN YÖNLERİ DE VAR
Özelliğin henüz kullanıcılara sunulmasına uzun bir süre var gibi gözükse de bazı noktalar kafa karıştırıyor. Gönderilen içeriğin karşı tarafın mı yoksa sizin telefonunuzdan mı kaybolacağı belirsizliğini koruyor.
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