Whatsapp Web nedir, nasıl kullanılır?

Whatsapp kısa süre içerisinde tüm dünyada en çok kullanılan iletişim araçları arasına girmeyi başardı. Sık sık uygulamaya yeni özellikler eklenirken, kullanıcıların yoğun olarak kullandığı ise WhatsApp Web oldu.

WHATSAPP WEB’ BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

WHATSAPP WEB NASIL KULLANILIR?

– Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

– Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

– Android’li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– iPhone’da Ayarlar > WhatsApp Web’e dokunun.

– Windows Phone’da ve Nokia S60’ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.

Artık WhatsApp web’i kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.

WhatsApp’ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp’tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.