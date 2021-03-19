WhatsApp ve Instagram çöktü! İlk açıklama geldi

Milyonlarca kullanıcı, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a neden giriş yapılamadığını merak ediyor.

Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken saat 20:25 sıralarında başlayan sorunun sürdüğü görüldü.

Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

SORUN DÜNYA GENELİNDE

Instagram, WhatsApp ve Facebook Mesenger’da dünya genelinde sorun yaşanıyor.

123 binden fazla kullanıcı, Instagram ile ilgili sorun yaşandığını platforma bildirirken, WhatsApp için 23 binden fazla kullanıcı ve Facebook Messenger için ise 5 binden fazla kullanıcı platformlarla ilgili sorun olduğunu sosyal medya devlerine raporladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.

Kaynak:sozcu.com