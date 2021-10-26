banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!

WhatsApp'tan üzücü haber! Uygulamanın1 Kasım'dan itibaren çalışmayacağı telefon modelleri...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını üzecek haber geldi. Şirket 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak telefon modellerini açıklarken, listede Apple'ın en çok tercih edilen telefonlarından iPhone 6S ve 6S Plus modellerinin bulunması dikkat çekti. İşte 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri.

Bilim ve Teknoloji 26.10.2021, 09:57 26.10.2021, 10:08
WhatsApp'tan üzücü haber! Uygulamanın1 Kasım'dan itibaren çalışmayacağı telefon modelleri...

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayımlanan listeye göre; onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.

WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD ? 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2