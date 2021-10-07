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WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliğe imzasını atmaya hazırlanıyor.

Bilim ve Teknoloji 07.10.2021, 12:41
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

Haber Global'de yer alan habere göre; uygulama için gizliliği artırmak isteyen WhatsApp, kullanıcıların memnun edecek bir özelliği gündemine aldı.

Şirketin şimdiki hedefi kullanıcıların profil resimlerini kimlerin görebileceğini seçmesini sağlamak.

Bir süredir bu fonksiyon üzerinde çalışmalar üreten popüler uygulama, bu özellikle kullanıcıların kişileri işaretleyerek profil resmini görüp göremeyeceğine karar vermesine imkan tanıyacak.

Bu yenilik sonrası, tanımadığınız ya da fotoğrafınızı görmesini istemediğiniz kişilerin profil resmine ulaşmasını engelleyebileceksiniz.

WhatsApp'ın Android 2.21.21.2 test sürümünde ilk kez ortaya çıkan bu özellikte profil fotonunuzu kimleri görebileceğini seçmek için 4 seçenek sunuluyor.

Buna göre Herkes, Bağlantılarım, Şunlar Hariç Bağlantılarım ya da hiç kimse opsiyonlarından birini seçebileceksiniz.

Bu özelliğin profil resmi bölümünün gizlilik menüsünde olduğu görülüyor.

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