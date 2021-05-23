WhatsApp'ta yeni tuzak! Bir mesajla hesabı ele geçiriyorlar

Son dönemde 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemden düşmeyen WhatsApp için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesabınızı kaybetmeniz bir hayli mümkün.

Zira bunun için tek yapmanız gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermek!

İngiliz Express gazetesi hacker'ların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

Buna göre, hacker'lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.

Mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi yer alıyor.

Kullanıcılara bu mesaj ile birlikte 'hesabınızı doğrulayın' bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.

Bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak hacker'ların hesabınızı ele geçirmesine neden oluyor.

Hacker'lar sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra bu mesajı listenizde bulunan herkese gönderiyor.

Facebook tarafından ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.