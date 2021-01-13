WhatsApp kullanıcı profilleri ve grupları Google’a düştü!

Facebook ile zorunlu kişisel veri paylaşımı haberleri sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan WhatsApp şimdi de yeni bir açık ile gündemde. Bir süredir özel WhatsApp grupları ve kullanıcı profil linkleri Google aramalarında geziniyor.

WhatsApp’ı yine gündeme taşıyan şey yanlışlıkla Google aramalarına saçılan özel grup davet linkleri ve kullanıcı profilleri oldu. Normalde indekslenmemesi gereken bu linkler bir şekilde Google robotlarına takılarak internete transfer olmuş.

Konuyu ortaya çıkaran Gadget 360 sitesi yaklaşık 1500 özel grup davet linkinin Google aramalarında bulunabildiğini belirtiyor. Bunların bir kısmı yetişkin grupları iken diğerleri de standart gruplar.

Aslında Facebook konuyu Mart ayında fark etmiş ve davet linklerine “noindex” etiketini ekleyerek kapalı hale getirmiş. Bu bakımdan etiketleme konusunda yapılan bir değişikliğin yeniden indekslemeye sebep olduğu tahmin ediliyor.

Diğer bir sıkıntı ise bazı arama kodları kullanarak kullanıcı WhatsApp profil linklerine erişebilme konusunda yaşanıyor. Bir süredir yaklaşık 5000 profil linkinin listelendiği fark edilmiş. Yine geçen yaz aylarında profillerin yanlışlıkla indekslendiği ortaya çıkmış ve WhatsApp bunun önüne geçmişti. Ne var ki özellikle profil bilgilerini herkese açan kullanıcıların bu listelemelerde yer aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-group-chat-invites-user-profiles-indexing-google-search-results-issue-2350340?utm_campaign