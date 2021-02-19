WhatsApp'ın vazgeçmeye niyeti yok: Gizlilik sözleşmesi en üstte görünecek

Yeni gizlilik sözleşmesi ile büyük tartışmalara sebep olan ve ülkemiz dahil pek çok ülkede soruşturma açılan WhatsApp inadından vazgeçmiyor. Mesajlaşma devi yeni sözleşmeyi daha fazla önümüze getirecek.

WhatsApp kullanıcı verilerini zorunlu bir şekilde Facebook ile paylaşan yeni sözleşmesinden kesinlikle geri adım atmadı ve sürekli doğru bir adım olduğunu savundu. Yakın zamanda bir Durum mesajı olarak sözleşmenin neden bu şekilde hazırlandığını takipçilere anlatmıştı.

15 Mayıs itibariyle her kullanıcının kesinlikle kabul etmesi gereken yeni sözleşme önümüzdeki haftalarda daha fazla öne çıkarılacak. Sohbet sekmesinin en üstünde yer alacak bir bilgilendirme modülü daha sade bir tasarım ile sözleşmeyi anlatacak.

Normalde 8 Şubat olarak ilk tarih belirlendiğinde kullanıcıların yoğun bir şekilde diğer sohbet uygulamalarına geçtiği görülmüştü. Sonrasında Facebook’un geri adım atacağı düşünülerek ortam biraz sakinleşmişti. Ne var ki WhatsApp ısrarını sürdürüyor ve muhtemelen Nisan ayında yoğun bir şekilde mesajlaşma uygulaması transferleri göreceğiz.