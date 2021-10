WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı

Dün, kullanıcıların yaklaşık altı saat boyunca Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişiminin olmaması nedeniyle sosyal ağların ve hizmetlerin çalışmasında büyük bir kesinti meydana gelmişti. Facbebook'un yaşadığı bu problem Telegram'ın işine yaradı.

WhatsApp'da yaşanan altı saatlik kesinti sırasında Telegram platformu hızla büyümeye başladı. TGStat analitik servisi başkanı Yuri Kizhikin'e göre, Telegram'daki yeni kullanıcı sayısı sadece birkaç saat içinde yüksek oranda artış gösterdi:

"Bizim tahminmize göre, 50 milyonun üzerinde yeni kullanıcı, son birkaç saat içinde Telegram'a kayıt oldu."

❗️Telegram registers over 50 MILLION new users following Monday’s Big Tech BLACKOUT



