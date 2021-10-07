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WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı

Dün akşam saatlerinden Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanması, Telegram'ın işine geldi ve mesajlaşma platformu milyonlarca yeni kullanıcıya sahip oldu.

Bilim ve Teknoloji 07.10.2021, 10:11 07.10.2021, 10:20
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı

Dün, kullanıcıların yaklaşık altı saat boyunca FacebookInstagram ve WhatsApp'a erişiminin olmaması nedeniyle sosyal ağların ve hizmetlerin çalışmasında büyük bir kesinti meydana gelmişti. Facbebook'un yaşadığı bu problem Telegram'ın işine yaradı.

Kesinti, Mark Zuckerberg'e 7 milyar dolara mal oldu

WhatsApp'da yaşanan altı saatlik kesinti sırasında Telegram platformu hızla büyümeye başladı. TGStat analitik servisi başkanı Yuri Kizhikin'e göre, Telegram'daki yeni kullanıcı sayısı sadece birkaç saat içinde yüksek oranda artış gösterdi:

"Bizim tahminmize göre, 50 milyonun üzerinde yeni kullanıcı, son birkaç saat içinde Telegram'a kayıt oldu."

Facebook ise bugün yaptığı açıklama ile birlikte yaşanan bu kesintinin nedenini açıkladı. Şirkete göre her şey omurgayı oluşturan yönlendiricilerindeki yapılandırma değişiklikleriyle ilgiliydi. Öte yandan, yaşanan bu altı saatlik kesintinin, Mark Zuckerberg'in kişisel servetinden 7 milyar dolar eksilttiği ifade ediliyor.

Kaynak: Donanımhaber

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