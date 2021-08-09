WhatsApp'ın başkanı, Apple'ın çocuk istismarını önleme planını eleştirdi

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

WhatsApp'ın kendi platformunda Apple'ın programlarını çalıştırmasına müsaade etmeyeceğini belirten Cathcart, Apple'ın yaklaşımının "dünyaya çok endişe verici bir şey sunduğunu" söyledi.

Cathcart cuma günü yazdığı uzunca Tweet dizisinde, "Bence bu yanlış bir yaklaşım ve dünyanın her yerinde insanların özel hayatının gizliliği açısından bir ihlal. İnsanlar bu sistemi WhatsApp'ta kabul edip etmeyeceğimizi sordu. Cevap, hayır" dedi.

Apple, insanların kendileriyle paylaşılan içeriği şikayet etmesini kolaylaştırmak yerine telefonunuzdaki tüm kişisel fotoğrafları, kimseyle paylaşmadığınız fotoğrafları bile tarayabilen bir yazılım geliştirdi. Bu gizlilik değil.

Perşembe günü Apple, fotoğraflarda ve mesajlardaki istismar belirtilerini saptayabilen yeni özellikler geliştirdiğini duyurdu.

Şirket mesajları, fotoğrafları ve ek özellikleri içeren üç yeni önlem sunuyor; bunlar Siri'ye eklenecek.

Apple söz konusu eklemelerin iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 ve MacOS Monterey gibi tüm platformlara "bu yıl" güncellemelerle geleceğini söyledi.

Özellikler başlangıçta ABD'yle sınırlı olacak.

Eğer bir çocuğa cinsel içerikli görünen bir görsel gönderilirse bulanıklaştırılacak ve çocuğa uyarı gönderilecek.

Çocuk mesajı görüntülemeye karar verirse, ebeveynlerinin uyarılacağı söylenecek ve daha sonra da bir yetişkine haber verilecek.

Öte yandan Cathcart, Apple'ın ya da hükümetlerin takip etmek istediği herhangi bir meselede bu gözetim sisteminin kişisel içerikleri taramak için kullanılabileceğini söyledi.

Cathcart, "iPhone'ların satıldığı ülkelerde neyin kabul edilebilir olduğuna dair farklı tanımlar olacak" diye ekledi.

Apple, program genişledikçe diğer çocuk güvenlik ekiplerinin de kaynak olarak eklenebileceğini söylemişti.

Cathcart, "Bu sistem Çin'de kullanılacak mı? Orada hangi içerik yasa dışı sayılacak ve bunu nasıl bileceğiz? Dünyanın her yerinde hükümetlerin diğer içerik çeşitlerini de tarama listesine ekleme taleplerini nasıl yönetecekler?" diye sordu.

Daha önce Apple CEO'su Tim Cook'la Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de gizlilik üzerinden tartışmıştı.

Nisan ayında Apple, iPhone ve iPad'leri için, uygulama geliştiricilerin kullanıcıların internetteki davranışlarını izlemek için açıkça izin istemesini gerektiren bir güncelleme getirdiğini duyurmuştu.

İş modeli kullanıcıların kişisel bilgilerini reklamcılara satabilmeye dayanan Facebook ise kişiselleştirilmiş reklamları sınırlamanın "şirketlerin hayati büyüme araçlarından birini yok edeceğini" söyleyerek bu hamleyi sert eleştirmişti.

O ay New York Times'a verdiği röportajda Cook, Facebook'un endişelerini reddetmiş, şöyle demişti:

Bence takip edildiklerini bilmeyen insanları takip etmeden de dijital reklamcılık yapabilir ve bundan para kazanabilirsiniz.