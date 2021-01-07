Whatsapp'ı silme vakti geldi mi? Verilerimizi Facebook'la paylaşacak...

19 milyar dolar karşılığında 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp; o dönem kesinlikle gizlilik ve kullanıcı güvenliği unsurlarından vazgeçmeyeceklerinin sözünü vermişti. Ne var ki zamanla bu sözler unutuldu.

WhatsApp kabuk değiştiriyor

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olması haliyle milyarlarca dolar para harcayan Facebook için en önemli unsurdu. Gizlilik tartışmalarının ortasındaki sosyal medya devi yavaş yavaş adeta WhatsApp’ı yuttu.

2016 yılında WhatsApp bir U dönüşü yaparak belirli şartlarda telefon numarası veya isim gibi kişisel verilerin daha odaklı reklamlar amacıyla Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bu şart için kullanıcıya 30 gün içerisinde vazgeçme seçeneği sunulmuştu.

8 Şubat 2021 tarihinde yenilenecek WhatsApp kullanıcı sözleşmesinde artık vazgeçme seçeneği de kaldırılıyor. WhatsApp kullanmak isteyen herkes kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacak.

Bundan sonra WhatsApp kullanıcıları Facebook ürünlerinde daha odaklı reklamlar alabilecek. Ayrıca arkadaş veya grup önerileri yapılabilecek. Yeni sözleşmede işletmelerin sohbetleri nasıl saklayacakları ve Facebook tarafından yapılacak daha derin entegrasyonlar da yer alıyor.