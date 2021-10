WhatsApp, grup sohbetlerine yeni bir özellik getiriyor

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uygulamasını iyileştirmek için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde platformdaki sohbetleri uçtan uca şifreleyerek iCloud’a yükleme özelliğini getiren WhatsApp, şimdi de grup sohbetlerine yeni bir özellik getiriyor.

Şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, devam eden grup aramalarına katılmayı mümkün kılan yeni bir butonu kullanıma sunuldu: “Bir grup görüşmesine girip çıkmanız mı gerekiyor? Devam eden aramalara grup sohbetinizden kolayca katılabileceksiniz.”

“Aileler ve arkadaş gruplarıyla bağlantı kurmanın yeni ve kendiliğinden” bir yolu olarak tanımlayan yeni özelliğe direkt olarak grup sohbetlerinden ulaşmak mümkün olacak. Şirketin paylaştığı gönderide bu özelliğin nasıl çalıştığı görülebiliyor. Bir grup sohbetine girdiğinizde devam eden bir arama varsa sağ üstte “katıl” seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe bastığınızda direkt olarak devam eden grup aramasına katılabiliyorsunuz.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev