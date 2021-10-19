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WhatsApp, grup sohbetlerine yeni bir özellik getiriyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerine yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Açıklamalara göre bu özellik sayesinde devam eden grup aramalarına katılmak mümkün olacak.

Bilim ve Teknoloji 19.10.2021, 16:33 19.10.2021, 16:36
WhatsApp, grup sohbetlerine yeni bir özellik getiriyor

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uygulamasını iyileştirmek için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde platformdaki sohbetleri uçtan uca şifreleyerek iCloud’a yükleme özelliğini getiren WhatsApp, şimdi de grup sohbetlerine yeni bir özellik getiriyor. 

Şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, devam eden grup aramalarına katılmayı mümkün kılan yeni bir butonu kullanıma sunuldu: “Bir grup görüşmesine girip çıkmanız mı gerekiyor? Devam eden aramalara grup sohbetinizden kolayca katılabileceksiniz.” 

Aileler ve arkadaş gruplarıyla bağlantı kurmanın yeni ve kendiliğinden” bir yolu olarak tanımlayan yeni özelliğe direkt olarak grup sohbetlerinden ulaşmak mümkün olacak. Şirketin paylaştığı gönderide bu özelliğin nasıl çalıştığı görülebiliyor. Bir grup sohbetine girdiğinizde devam eden bir arama varsa sağ üstte “katıl” seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe bastığınızda direkt olarak devam eden grup aramasına katılabiliyorsunuz. 

Çağrı bildirimlerinde grup isimleri görülecek

Geçtiğimiz temmuz ayında birleştirilebilir çağrıları kullanıma sokan WhatsApp, grup sohbetlerine bu özelliği entegre edeceğini ifade etti. Daha önce, devam eden aramaları görmek için arama menüsüne gitmeniz gerekiyordu. Ancak artık, çağrı bildirimleri kısmında, grup araması yapan kullanıcıların ismi yerine grup isimleri görülebilecek. Bunun sayesinde uygulamaya giriş yaptığınızda hangi grubun devam eden bir araması olduğunu görebilecek, isterseniz katılabileceksiniz. 

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