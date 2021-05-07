WhatsApp, Gizlilik Politikaları İçin Son Tarih Olan 15 Mayıs Dayatmasından Vazgeçti

Geçtiğimiz aylarda aldığı radikal bir karar ile dünya genelinde tartışmaların odağına oturan WhatsApp, bir son dakika hamlesiyle kullanıcıları şaşırttı. Hindistan merkezli bir haber kaynağı olan "Press Trust of India", Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile şirketin yeni bir karar aldığını ve 15 Mayıs'ta hiçbir hesabın silinmeyeceğini, WhatsApp'ın bundan vazgeçtiğini iddia etti.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası sunacak ve bu politika değişikliğinin kullanıcılar tarafından kabul edilmesi gerekecekti. Bu gizlilik politikaları, kullanıcıların verilerinin Facebook ile paylaşılacak olması nedeniyle kullanıcıları rahatsız etmiş, politikanın uygulanmayacağı ülkelerde bile tepki gösterilmesine yol açmıştı. Tüm bu tepkileri hiçbir şekilde umursamayan WhatsApp ise yeni gizlilik politikalarının 15 Mayıs'a kadar kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. Alınan son karar, bu kararın iptal edildiğini, WhatsApp'ın sıkı bir U dönüşü yaptığını gözler önüne seriyor.

WhatsApp, Hindistan'dan gelen iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, birçok kullanıcının yeni hizmet koşullarını kabul ettiği ancak bu koşulları hala kabul etmeyen kullanıcıların da bulunduğu ifade edildi. Bu yüzden kullanıcıları zor durumda bırakmak istemediklerini söyleyen bir sözcü, 15 Mayıs'ta hiçbir hiçbir hesabın silinmeyeceğini ve tüm kullanıcıların 14 Mayıs'ta olduğu gibi uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu. Önümüzdeki süreçle ilgili de konuşan sözcü, kullanıcılara bildirim göndermeye devam edeceklerini söyledi.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların birçoğunun yeni koşulları kabul ettiği söyleniyor olsa da bunun ucunun çok açık olduğunu söylemek gerekiyor. Zira kullanıcılar, WhatsApp'a olan tepkilerini göstermek için Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara adeta akın ettiler ve bu durum, resmi istatistiklere de doğrudan yansıdı. Şimdi alınan bu karar, bu gidişle WhatsApp'ın bu karardan tümüyle vazgeçebileceğini düşündürüyor. Ancak bu kez de WhatsApp ile Facebook arasındaki veri paylaşımı, kullanıcı izni olmadan devam edecek....