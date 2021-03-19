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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp bağlanıyor sorunu...
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Tüm dünyada bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'a bağlanma sorunu sosyal medyada gündem oldu. Peki WhatsApp çöktü mü? İşte WhatsApp ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Bilim ve Teknoloji 19.03.2021, 20:47
WhatsApp çöktü mü? Sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp Web uygulamasının erişim probleminin ardından WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşandı. Twitter'da kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Peki, WhatsApp neden açılmıyor? İşte Whatsapp hakkında detaylar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp ve WhatsApp Web'te erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise sorun ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP ARIZA HARİTASI - 19 MART 2021
Dünyaca popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta Türkiye'de sorun yaşanıyor. İşte, WhatsApp arıza haritası
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SORULARI TWİTTER'DA OLAY OLDU!
WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunun ardından Twitter'da whatsapp TT oldu. Milyonlarca kullanıcı paylaşımda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...