WhatsApp, 2 milyar kullanıcı sayısını aştı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı sayısını artırmaya devam ederken, liderlik koltuğunu da sağlamlaştırıyor.

Dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması yine WhatsApp olurken, 2009 yılında kurulan uygulamanın 2 milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

EN POPÜLER İLK 5

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, ikinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat olurken, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat uygulamasının yerleştiği görüldü.

Geçtiğimiz sene gizlilik sözleşmesi onayı ile gündemde olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, oldukça tepki çekmişti.

Son gelen veriler ise bu olayın unutulduğunu ve kullanıcıların yine WhatsApp tercih etmeye devam ettiğini gösteriyor.(habermerkezi)