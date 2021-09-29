Volvo'nun da sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely, akıllı telefon pazarına giriyor

Birçok akıllı telefon üreticisi otomobil pazarını hedef alarak kendi elektrikli araçlarını geliştirmeye başlarken, Çinli otomobil devi Geely akıllı telefon üretme konusunda şansını denemeye karar verdi.

CNBC'nin haberine göre, Geely'nin kurucusu Li Shufu, merkezi Wuhan'da bulunan Hubei Xingji Shidai Technology adlı yeni bir yan şirket kurdu. Yeni kuruluş, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere küresel tüketiciler için birinci sınıf akıllı cihazlar geliştirmek için küresel teknolojileri ve kaynakları kullanacak.

Otomobil teknolojileri için tamamlayıcı olacak

Geely temsilcileri, şirketin ilk akıllı telefonlarının ne zaman ve hangi marka altında piyasaya çıkacağına dair herhangi bir ayrıntı açıklamadı, ancak akıllı telefonların, şirketin ana otomotiv işini tamamlayacağını söyledi. Li Shufu, mobil cihazların araç içi kabiliyetin anahtarı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Modern otomobillerdeki teknoloji ile akıllı telefon yazılımı arasında yakın bir bağlantı var. Yakın zamanların en büyük eğilimi, bu sınırlar arasında kullanıcılara daha rahat ve akıllı, çoklu ekran arayüzleri sağlayan kullanıcı ekosistemleri oluşturmak."

Geely'nin mobil pazara girişi, otomobil üreticisinin yeni alanlara yayılma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Çinli şirket, akıllı telefon üretiminin yanı sıra uydu ve uçan araba geliştirmeye de karar verdi.