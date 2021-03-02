Volvo, 2030’dan sonra yalnızca elektrikli araç üretecek

İsveçli otomotiv üreticisi Volvo, 2030 yılından sonra tamamen elektrikli araç üretimine geçeceğini açıkladı.

Dünya genelinde fosil yakıt kullanımına karşı, geleceğe yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Çinli Geely Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsveçli otomotiv markası Volvo da 2030 yılından itibaren elektrikli araç üretimine geçerek fosil yakıt kullanımına son vermeye hazırlanıyor. Volvo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı Henrik Green konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçten yanmalı motora sahip araçlar için uzun vadeli bir gelecek yok. Yalnızca elektrikli otomobil üreticisi olma konusunda oldukça kararlıyız. Bu müşterilerimizin beklentilerini karşılamamıza ve iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçası olmamıza imkan sağlayacak” dedi.

Volvo’dan yapılan açıklamada tüm elektrikli araçların satışının internet üzerinden yapılacağı ancak bayilerin, otomobillerin satışı, hazırlanması, teslimatı ve bakımı gibi önemli hizmetlerden sorumlu olmaya devam edeceği belirtildi.

Volvo, 2025 yılı itibariyle küresel satışlarının yarısının elektrikli otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

Dünya çağındaki otomotiv şirketleri, hava kirliliğine karşı hükümetlerin katı kurallar getirmeye başlamasının ardından elektrikli araç üretimini hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon elektrikli araç satıldı. Bu sayının 2021 yılında yüzde 70 artış göstermesi bekleniyor.

ABD’li otomotiv üreticisi General Motors da Ocak ayında yaptığı duyuruda, 2035 yılından sonra yalnızca elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.

1927 yılında İsveç’te kurulan Volvo Cars, 2010 yılında Çinli Geely Holding tarafından satın alındı.