VoLTE sayesinde kullanıcılar HD ses kalitesinde konuştu

Vodafone, şebekesindeki ses trafiğinin yüzde 72’sinden fazlasını yüksek kaliteli mobil iletişim teknolojisi olan VoLTE ile taşıyor. Bu sayede 16.5 milyondan fazla operatör müşterisinin HD ses kalitesi ve 4 kata kadar daha düşük kesinti oranı ile iletişim kurduğu belirtildi.

Yeni teknolojileri en verimli şekilde, en geniş kitlelere ulaştırmayı hedef edinen Vodafone, Türkiye’de bir ilklerden birine imza atarak şebekesindeki ses trafiğinin yüzde 72’sinden fazlasını VoLTE (voice over LTE, 4.5G üzerinden ses) teknolojisiyle taşıdı. Bu sayede operatör müşterileri HD ses kalitesi ile iletişim kurabilirken, frekans kaynakları da daha verimli olan 4.5G şebekesinde kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, VoLTE teknolojisi ses trafiğini dijital bir biçimde veri paketleriyle taşımaya olanak sağlıyor. Veri paketleriyle taşınan ses trafiği 2G ve 3G’ye göre çok daha yüksek ses kalitesine sahip. Aynı zamanda, ses internet üzerinden taşındığı için çağrı kurulum süresi kısalıyor, çağrı kesintisi veya bağlanamama gibi durumlar 4 kata kadar düşüyor. VoLTE, arama sırasında arka plan gürültüsünü filtreliyor, böylece kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile iyi bir ses deneyimi yaşanmasını sağlıyor. Operatör, 4.5G lansmanından bu yana daha verimli bir teknoloji olan 4.5G’ye yatırımlarını sürdürürken, VoLTE’ye de ilk günden beri büyük önem veriyor. Bu sayede, şebekesindeki tüm müşterilerin VoLTE teknolojisini kullanmasına olanak sağlıyor. Bugün Vodafone müşterilerinin 16.5 milyonu bu teknolojiyi aktif şekilde kullanıyor. Bu sayede şebekedeki ses trafiğinin yüzde 72’sinden fazlası 4.5G şebekesi üzerinden taşınıyor ve bu sayede 2G ve 3G’de kullanılan frekansların 4.5G teknolojisine daha fazla aktarılabilmesi sağlanıyor. Yeni servisleri en verimli şekilde kullanmaya gayret eden operatör, bu sayede 5G teknolojisine de zemin hazırlıyor.

Operatörün yeni ve daha verimli teknolojileri kullanmaya önem gösterdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi:

“4.5G’nin hayatımıza girdiği 2016 yılından itibaren müşterilerimize en iyi ses deneyimini sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda VoLTE kullanımını olabildiğince artırmayı hedefliyoruz. Şu anda 16.5 milyondan fazla müşterimizin ses trafiğini 4.5G şebekemiz üzerinden taşıyoruz. Müşterilerimiz bu sayede hem yüksek kalite ses deneyimi yaşarken, şebekemizdeki 2G ve 3G yükü azaldığı için frekanslarımızı 4.5G ve gelecekte 5G’ye daha kolay dedike edebilmemize imkan sağlanmış oluyor. Mevcut durumda, ülke genelindeki geniş 4.5G kapsamamız sayesinde ses trafiğimizin yüzde 72’sinin, VoLTE kullanan müşterilerimizin ise ses trafiğinin yüzde 92’sinin 4.5G şebekesi üzerinden taşındığını görüyoruz. Bu değer Avrupa’daki birçok ülkeden daha yüksek seviyede. Müşterilerimize her zaman en yüksek kalitede hizmet verebilmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya ve 5G’ye zemin hazırlamaya devam edeceğiz.”