VODAFONE’UN YENİ NESİL TEKNOLOJİK CİHAZ PORTFÖYÜ HIZLA GENİŞLİYOR

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. “Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü” mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, Yeni Nesil Kulaklık, Hoparlör, Akıllı Bileklik, Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Saat kategorilerinde ürün ve marka çeşitliliğini artırırken, yeni kategorilerle de portföyünü sürekli genişletiyor. Oyun ve Hobi, Sağlık ve Bakım, Küçük Ev Ürünleri ve Akıllı Ev Ürünleri kategorilerine özel ürünler sunan Vodafone, yeni nesil teknolojik cihaz kategorisinde her geçen gün büyüyor.

30 markanın 250’nin üzerinde teknolojik cihazı

Portföyünde yaklaşık 30 markanın 250’nin üzerinde teknolojik cihazını bulunduran Vodafone, özel fiyatlarla akıllı ampul, priz, fritöz ve güvenlik kamerası gibi akıllı ev ürünlerini 12 ayda ödeme kolaylığıyla müşterilerine sunuyor. Vodafone bu kapsamda, Akıllı Ev Ürünleri kategorisinde son zamanlarda yoğun talep gören Xiaomi Mi Smart Air Fryer yağsız fritöz modelini operatör kanalında ilk ve tek sunan firma oldu. Ürün, 12 ayda ödeme kolaylığı ve Vodafone’a özel fiyatı ile hem mağazalardan hem de online kanallardan satın alınabiliyor.

Daha az yağlı ve daha lezzetli yemekler pişirmek için

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi Smart Air Fryer yağsız fritöz sayesinde yiyeceklerin içindeki yağ, 360 derece ısıtılmış hava sirkülasyonu yoluyla iyice kızartılıyor. Böylece daha az yağlı ve daha lezzetli yemekler pişirmek mümkün oluyor. Sıcaklık, 40-200 derece arasında ayarlanabiliyor. Cihaz, yiyecekleri kızartmanın yanı sıra donmuş gıdaların buzunu çözebiliyor, meyveleri kurutabiliyor ve sebzeleri fermente edebiliyor. Pişirme sıcaklığı ve süresi, sadece tek bir döndürme ve tuşa basma ile kolayca ayarlanabiliyor. Yemeği çevirme zamanı geldiğinde fritöz kullanıcıyı uyarıyor. Nesnelerin İnterneti özelliği sayesinde cihaz uygulama üzerinden yönetilebiliyor. Yemek fritöze önceden koyulup uzaktan uygulama kontrolüyle pişirilebiliyor.