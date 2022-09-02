Vodafone’un uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı 131’e yükseldi

Vodafone’un uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı tüm Avrupa dahil 131’e yükseldi. Vodafone Red’liler, “Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” paketleri ile bu ülkelerde tarife içeriklerini Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyor.

Uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 104 ülkeden 131 ülkeye çıkaran Vodafone, Red’li kullanıcılarına “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” paketleriyle söz konusu ülkelerde tarife içeriklerini Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Günümüzde, akıllı harcama yaptığını bilmek müşterilerimiz için çok önemli. Hedefimiz, müşterilerimize günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunmak. Bu hedefle Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Bu kapsamda, dolaşım alanında da önemli ayrıcalıklar sunuyoruz. Vodafone Grubu’ndan aldığımız güç ve global deneyimimiz ile Türkiye’deki müşterilerimiz için de fark oluşturuyoruz. Son 3 yılın ortalamasına göre tüm roaming kullanımlarımızın yüzde 77’si Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu doğrultuda biz de uluslararası dolaşım hizmetimizin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 104 ülkeden 131 ülkeye çıkardık. Red’liler, ‘Her Şey Dahil Pasaport Dünya’ paketleriyle söz konusu ülkelerde tarife içeriklerini Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyor. Red’lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

İnternet kullanımına “Akıllı Aşım Koruması”

“Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” hizmeti, müşterilere tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 131 ülkede Türkiye’deki gibi kullanma imkânı sunuyor. Müşteriler, bulundukları ülke ve Türkiye yönüne yaptıkları ve kendilerine Türkiye’den yapılan aramalarda tarifelerindeki her yöne dakikaların tamamını kullanabiliyorlar. Benzer şekilde, tarifelerindeki her yöne SMS’leri bulundukları ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurtdışındayken de kullanabiliyorlar.

Kapsam 104 ülkeden 131 ülkeye çıktı

Şirketin uluslararası dolaşım hizmetine dahil edilen ülkeler arasında Belarus, Bosna Hersek, Finlandiya, Slovakya, Andorra, Norveç, Cezayir, Mozambik, Senegal, Tunus, Afganistan, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Maldivler, Pakistan, Türkmenistan, Vietnam, Fas, İran, Güney Kore, Nepal, Tacikistan, Fransız Ginesi, İngiliz Virgin Adaları yer alıyor.