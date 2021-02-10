Vodafone’dan gençlere internet hediyesi

Vodafone FreeZone’a gelen 26 yaş altı faturalı ve faturasız müşterilerin, yeni İnternet Sınırsızlaştırıcı özelliği sayesinde her ay seçtikleri bir gün 24 saat boyunca interneti sınırsız kullanabilecekleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Vodafone, gençlik markası Vodafone Free Zone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone’a gelen 26 yaş altı faturalı ve faturasız müşteriler, operatörün genç kullanıcıları için geliştirdiği yeni İnternet Sınırsızlaştırıcı faydası sayesinde her ay seçtikleri bir gün 24 saat boyunca interneti sınırsız kullanabilecek.

Sunulan yeni faydayı değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone çatısı altında, genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve uygun maliyetli teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, hem faturalı hem de faturasız müşterilerimizi kapsayan yeni bir fayda geliştirdik. ‘FreeZone güzellikleri’ kapsamında sunduğumuz İnternet Sınırsızlaştırıcı özelliğiyle genç müşterilerimize 24 saat geçerli sınırsız internet hediye ediyoruz. Gençler, her ay diledikleri bir gün bu özellikten yararlanabiliyor. Gençlik markası olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”.

Yanımda uygulaması üzerinden alınabiliyor

Verilen bilgiye göre, İnternet Sınırsızlaştırıcı faydasına Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden sahip olmak mümkün. Faturalı gençler Yanımda uygulamasında Ek Paketler altındaki FreeZone kategorisinden, faturasız gençler ise Yanımda uygulamasında Sana Özel Kolay Paketler sekmesinden İnternet Sınırsızlaştırıcı hediyesine ulaşabiliyor.