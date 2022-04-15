Vodafone’dan 5G stadyum konseri

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Vodafone’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Vodafone Park’ta düzenleyeceği konserde sahne alacak. Sanatçı, Vodafone 5G’nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlanacak.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil, Vodafone’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Vodafone Park’ta düzenleyeceği, 5G stadyum konserine katılacak. Ünlü şarkıcının Vodafone 5G’nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye bağlanacağı ve hologram olarak görüneceği konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer alacak. Karaibrahimgil’in toplam 5 şarkı söyleyeceği konserde, dünya çocukları yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik edecek. Sunuculuğunu Jess Molho’nun üstleneceği konser, 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.10’da operatörün sosyal medya kanalından da yayınlanacak.

Konserden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Nil Karaibrahimgil, şöyle konuştu:

“Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı çok özel bir konserle dünya çocuklarıyla birlikte kutlayacağız. Aramızda mesafeler olsa da teknoloji sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla aynı sahnede buluşacak olmak heyecan verici. Hepimiz için benzersiz bir deneyim olacağına inanıyorum. Vodafone’a bize bu deneyimi yaşama imkânı sunduğu için teşekkür ediyorum. Herkesi ekranları başından konserimizi izlemeye ve alkış emojileriyle şarkılarımıza eşlik etmeye davet ediyorum.”

Çocuklar hologramları ile sahnede olacaklar

Yapılan açıklamaya göre, stadyumda gerçekleştirilecek 23 Nisan konseri için statta özel bir sahne kurulacak. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo’dan seslendirecek olan Nil Karaibrahimgil, 4.5G’ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan operatörün 5G’si üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalacak orkestrasına yine canlı bağlanacak. Sahnede hologram görüntüsüyle yer alacak olan Karaibrahimgil’e dünya çocukları da hologramlarıyla eşlik edecek. Ekranları başındaki izleyiciler de “5Gile23Nisan’’ hashtag’iyle gönderecekleri tweet’ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak olabilecek.