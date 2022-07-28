Vodafone Yanımda’nın aylık müşteri sayısı 15 milyonu aştı

Vodafone’un dijital müşteri platformu Vodafone Yanımda hızlı büyümesini sürdürüyor. Operatörün 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2022) Yanımda uygulamasının aylık aktif tekil müşteri sayısı 15 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 245 milyon oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2022) operatörün en büyük dijital müşteri iletişimi kanalı olan Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif tekil müşteri sayısı 15 milyonu aşarken, aylık ortalama ziyaret toplamı ise 245 milyon oldu. Bu dönemde uygulamanın 3 aylık tekil kullanıcı sayısı ise 18 milyona yaklaştı.

Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkânı veren uygulamanın ilk çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı 4,3 milyonun üzerine çıkarken, günlük ziyaret sayısı ise 10 milyon olarak gerçekleşti. Yanımda kullanıcıları, uygulamayı ortalama 17 kez ziyaret etti. Aynı dönemde Yanımda platformunda avantajlı kampanyaların sunulduğu story (hikâye) izlenmesi 74 milyona ulaştı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı sağladığımız Yanımda uygulamasının her geçen gün daha fazla ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyonu aşan uygulamamızın mali yılın ilk çeyreğinde günlük aktif kullanıcı sayısı 4,3 milyonun üzerine çıktı. Amacımız, 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak. Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Operatör olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anasayfa yenilendi

Son 3 aylık dönemde Yanımda uygulamasının anasayfası da ‘süper uygulama’ olma vizyonu doğrultusunda yenilendi. Buna göre kullanıcılar, artık anasayfa üzerinden Her Şey Yanımda, Süpermarket Yanımda gibi alışveriş kategorilerine ve Faturaya Ek Cihazlar, Bana Ne Var, Evde İnternet gibi telekomünikasyon hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabiliyor. Bununla birlikte, TL Yükleme ve Bildirim sayfaları yenilenerek çok daha kullanıcı dostu bir arayüze kavuştu. Kişisel dijital asistan TOBi de ev interneti müşterilerine Yanımda üzerinden destek vermeye başladı.

Her 36 saatte bir kullanılıyor

Yapılan açıklamaya göre, operatörün mobil müşterileri, Yanımda uygulamasını fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için kullanırken, ev interneti müşterileri de uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor. Yanımda üzerinden Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası, Süpermarket Yanımda, Her Şey Yanımda, Hediye Çarkı ve Vodafone Sigorta gibi pek çok servise ulaşılabiliyor. Operatörün kişisel dijital asistanı TOBi de Yanımda kullanıcılarına anlık destek sağlıyor. Operatör müşterilerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, Türkiye’nin en çok kullanılan ve en sevilen mobil uygulamaları arasında yer alıyor.