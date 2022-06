Vodafone Türkiye, IT servislerinde birinci oldu

Vodafone Türkiye bağımsız bir araştırma şirketinin değerlendirmesine göre web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi ve bayiler gibi kullanıcılarla temasta olduğu noktalarda sunduğu IT servislerinde Türkiye’de birinci oldu.

Vodafone Grubu’nun organizasyonuyla bağımsız bir araştırma şirketi tarafından 15 ülkede yürütülen, IT yeteneklerinin müşteri bakış açısıyla sahada gözlemlenerek değerlendirildiği IT4C (IT for Customers - Müşteriler İçin IT) kıyaslama sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye hem lokal pazarda hem de şirketin Arnavutluk, Çekya, Macaristan, İrlanda, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve Türkiye’yi kapsayan Avrupa Bölgesinde birinci oldu.

Global bir ölçek ve kapabilite listesi sunan IT4C’de operatörler web sitesi, mobil uygulama, bayiler ve çağrı merkezi olmak üzere kullanıcıya temas edilen 4 ana nokta bazında tutarlılık, kullanım kolaylığı, gizlilik ve güvenilirlik, gerçek zamanlı performans, kişiselleştirilmiş hizmet ve akıllı teknoloji kullanımı kriterlerine göre değerlendirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, şunları söyledi: “IT4C, müşteri odaklı IT yeteneklerinin etkinliğini ve performansını değerlendiren kapsamlı bir kıyaslama metodolojisi. Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi konusunda rehber niteliği taşıyan bu kıyaslamada hem lokal pazarda hem de Avrupa bölgesinde birinci olmaktan mutluluk duyuyoruz. IT4C kıyaslamasının sahada gerçek kullanıcılar tarafından uygulanması, bu sonucu daha da anlamlı kılıyor. Müşterilerimiz ile temasta olduğumuz tüm noktalarda sunduğumuz IT servislerinde müşteri ve dijitalleşme odağı ile lider konumdayız. Diğer yandan, Vodafone Yanımda uygulamamız her geçen gün yeni kategorilerle büyüyor, her ihtiyaca cevap veren bir pazaryeri haline geliyor. 2025’e kadar ülkemizin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz. Bu başarılar, Dijital ve IT ekiplerimizin bütün iş birimleri ile tüm alanlarda yakın işbirliği ve müşteri deneyimi, teknoloji altyapısı ve dijital topluma yaptığı yatırımın bir sonucu. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”