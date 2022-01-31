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VODAFONE SIMPLE, DİJİTAL VE KOLAY DENEYİMİ İLE BEĞENİ TOPLUYOR

Vodafone’un yeni nesil tarife deneyimi Vodafone Simple’a ilgi her geçen gün artıyor. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan ve 7/24 online desteğin sunulduğu Vodafone Simple, yenilikçi ödeme yöntemi sayesinde ilk 6 ayda hedeflediği müşteri sayısının 2 kat üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilim ve Teknoloji 31.01.2022, 10:08
VODAFONE SIMPLE, DİJİTAL VE KOLAY DENEYİMİ İLE BEĞENİ TOPLUYOR

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un dijital yaşam tarzını benimseyen müşterileri için sunduğu ve Türkiye’de bir ilk olan yeni nesil tarife deneyimi Vodafone Simple büyük ilgi görüyor. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan ve 7/24 online desteğin sunulduğu Vodafone Simple, yenilikçi ödeme yöntemi sayesinde ilk 6 ayda hedeflediği müşteri sayısının 2 kat üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 

Kredi ya da banka kartıyla ödeme imkânı

Dijital üyelik anlayışıyla yeni bir telekom deneyimi sunan Vodafone Simple ile müşteriler, ödeme işlemlerini otomatik ödemeyle gerçekleştirebiliyor ve böylece fatura takip etme ihtiyacı duymuyor. Vodafone Simple müşterilerinin %90’ı ilk ay otomatik ödeme talimatı verdi. Vodafone, kredi kartıyla ödemenin yüksek ilgi görmesi üzerine banka kartıyla ödeme seçeneğini de ekleyerek ödeme yöntemlerini genişletti. Toplam 10’dan fazla bankayla yapılan anlaşmalarla, kredi kartına ek olarak banka kartıyla ödeme seçeneği de müşterilere sunuldu.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: 

“Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden, özellikle de mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçülerde yararlanıyoruz. Öngörümüz, dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağı ve dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağı yönünde. Müşterilerimize uygun olan ürünleri deneyimletmek ve sunmak çok değerli. Vodafone Simple ile taahhütsüz, aşım ücreti olmayan, 7/24 online desteği ile yeni nesil tarife deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimize tam istedikleri gibi bir dijital üyelik deneyimi yaşatıyoruz. Özellikle sunduğumuz yenilikçi ödeme yöntemi sayesinde ilk 6 ayda hedefimizin 2 kat üzerine çıktık. Kredi kartıyla ödemenin yüksek ilgi görmesi üzerine banka kartıyla ödeme seçeneğini de ekledik. Yine bu süreçte, müşterilerimizin geribildirimleri doğrultusunda, Vodafone Simple’ı sadece yeni gelen müşterilere değil mevcut müşterilerimize de açtık. Ayrıca, daha önce 10 SMS olarak duyurduğumuz içeriği 100 SMS’e çıkardık. Türkiye’de ilk olan ve sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil eden Vodafone Simple’ı müşterilerimizin talep ve görüşleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.” 

Esnek ve kolay kullanım

Vodafone Simple’da müşterilerin dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilerine yönelik çözümler bir araya getirildi. “Simple tarifelerine gel, kolaylığa gel” mesajıyla müşterileriyle buluşan Simple tarifelerinde  müşteriler, taahhüt vermeden tarifeye giriş yapıyor, kredi/banka kartını tanımlayarak ödemesini gerçekleştiriyor. Tarifesini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Tarifeler arasında kaybolmadan, GB'a göre kolayca karar verip isterse anında vazgeçebiliyor. Tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kartıyla ek paket alabiliyor. Başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Vodafone bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor. İhtiyacı olduğunda, kişisel dijital asistan TOBi’den destek alabiliyor. 

İhtiyaca uygun 3 farklı tarife

Vodafone Simple kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 tarife de sunuluyor. Buna göre, 5 GB’lık Simple XSmall 39 TL’ye, 10 GB’lık Simple Small 49 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium ise 59 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1000 dakika, 100 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor. Vodafone Simple’a geçen müşterilerin %50’si, 10 GB mobil internet, 1000 dakika konuşma, 100 SMS ve sınırsız WhatsApp içeren Simple Small tarifesini tercih etti.

Vodafone Simple tarifelerine yönelik başvuru ve aktivasyon dahil tüm işlemler Vodafone Yanımda uygulaması ve vodafone.com.tr üzerinden yapılabiliyor. Vodafone Simple hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.vodafone.com.tr/Simple adresi ziyaret edilebilir.

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