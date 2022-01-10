Vodafone Online Turnuvasını Yüzlerce Yayıncı ile Tanıttı

Türkiye’de oyun sektörünün önde gelen destekçilerinden olan Vodafone, gerek yaptığı yatırımlar gerekse 26 yaş altı kullanıcılarına sunduğu oyun içi faydalarıyla sektörün gelişmesine katkıda bulunacak birçok projeye imza atıyordu. FreeZone markasıyla gençlerin değişen ilgi alanları ve ihtiyaçlarına cevap verecek fikirler hayata geçiren Vodafone -onların en aktif olduğu mecralarda karşılarına çıkma fikriyle yola çıkarak- ana destekçisi olduğu “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası”nı Twitch, YouTube gibi mecralarda canlı olarak yayınladı. Turnuvanın tanıtımı ise hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için, markaların reklamlarını, yayın akışını kesintiye uğratmadan yayıncıların ekranlarında otomatik olarak göstermelerine imkan sağlayan LIVAD'in yenilikçi ve interaktif reklam modeli kullanılarak yapıldı. YouTube ve Twitch gibi canlı yayın platformlarında toplamda 97 farklı kategoride yayın yapan 186 yayıncının ekranında turnuva ile ilgili bilgiler otomatik olarak gösterildi.

Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Strateji Direktörü Seçil Demiralp, “Vodafone olarak stratejimizi her zaman hedef kitlemizin tüketim alışkanlıklarına göre belirliyoruz. LIVAD ile yaptığımız ortaklığın standart hedefleme yöntemlerine kıyasla, doğru format ve ilgi çekici içerikle Z kuşağını etkilemek için uygun bir yol olacağını düşündük. Ve kampanyanın sonuçları da bu beklentilerimizi doğruladı,” diyerek süreci özetledi.

Markaların canlı yayınlar ile hedef kitleye çok daha etkin şekilde ulaşabildiklerine dikkat çeken LIVAD Kurucu Ortağı Arda Genç, “Pandemiyle birlikte popülerliği bir hayli artan canlı yayın platformları bu mecraların dinamiklerine uygun, inovatif reklam modellerine yönelik bir ihtiyacı da beraberinde getirdi. LIVAD olarak geliştirdiğimiz canlı yayın reklam teknolojileri sayesinde markalar, online canlı yayınlarda tamamen otomatik, ölçülebilir ve yüksek etkileşimli kampanyalarla hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar” dedi.

Z Jenerasyonu Videolarını Bölen Reklamları Geçiyor

Hedef kitleye ulaşmak için doğru mecrayı seçmek başarılı bir kampanyanın ilk adımı olabilir ancak tek başına başarıyı garanti etmiyor. Etkili bir kampanya mesajı oluşturmak, oluşturulan mesajı doğru bir şekilde iletmenin yanı sıra, reklam sunumunun izleyicide olumsuz etki bırakmaması için kitlenin beklentilerine uygun bir şekilde yapılması gibi başka önemli unsurlar da bulunuyor.

Özellikle de vaktinin yüzde 74'ünü çevrimiçi olarak geçiren Z jenerasyonu için reklamlar, tüketilen içeriği bölmemeli. Z jenerasyonundaki her 5 izleyiciden 4’ü video aralarında çıkan reklamları izlemeden doğrudan geçtiğini, yarısından fazlası (%51) ise video veya canlı yayın izlerken reklam engelleyici programlar kullandığını belirtiyor. Bu veriler göz önüne alındığında oluşturulacak reklam görseli ve içeriğinin ilgi çekici olması büyük önem taşıyor.

186 Yayıncının Ekranında 1 Milyondan Fazla Görüntüleme

Vodafone’un düzenlediği turnuvanın tanıtım kampanyası için çalışan LIVAD, tüm bu unsurları gözeterek Vodafone'un sosyal medya kampanyalarında kullandığı görsel dilden ödün vermeden, çoğunlukla genç nesillerden oluşan canlı yayın kitlelerinin kullandığı dil ve beklentilerine uygun, canlı yayın akışını kesintiye uğratmayan şık ve interaktif reklam görselleri tasarladı ve kampanya 1 hafta boyunca devam etti.



Geniş kitlelere ulaştırılan kampanyada LIVAD’in yenilikçi reklam modeli kullanılarak, YouTube ve Twitch gibi canlı yayın platformlarında toplamda 97 farklı kategoride yayın yapan 186 yayıncının ekranında reklam gösterimi yapıldı. 3.186 farklı reklam seansında toplam 1 milyondan fazla görüntüleme verilerek tamamlanan kampanya sonucunda turnuva, 5G hızı ve güvenilirliğine tanık olan 50 binden fazla izleyiciyi turnuva saatinde ekranları başına getirdi.