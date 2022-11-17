Vodafone Business ‘Red Tech’ webinar serisinde yeni tehditler ve siber güvenlik stratejilerini anlattı

Vodafone Business, ‘Red Tech’ webinar serisinin sekizincisini gerçekleştirdi. Sunulan siber güvenlik çözümlerinin, işletmelerin artan siber saldırılara karşı nasıl korunabileceğinin izleyicilerle paylaşıldığı ’Red Tech’ webinarında, yeni tehditler ve siber güvenlik stratejileri ele alındı.

Vodafone Business, yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ‘Red Tech’ webinar serisine devam ediyor. Sekizincisi gerçekleştirilen webinarda, dijitalleşme ile birlikte artan siber tehditler ve buna karşı işletmelerin kritik altyapılarını koruyacak siber güvenlik stratejilerini nasıl belirleyeceği ‘Yeni Tehditler ve Siber Güvenlik Stratejilerini Kurmak’ webinarında ele alındı.

Risklerin arttığı bu dönemde, işletmeler için 7/24 siber güvenliğin izlenmesi ve yeni tehditlere karşı proaktif müdahale sağlanmasının öneminin vurgulandığı webinar, Vodafone Türkiye Kurumsal Kıdemli Satış Müdürü Seniha Küçükyılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Devamında Bulut ve Siber Güvenlik Satış Müdürü Orkun Dumurcaklı, güncel siber tehditleri ve işletmelere verdiği zararları ele aldı. Bu tehditlere karşı Vodafone Business’ın uzman siber güvenlik ekipleri ile desteklediği Siber Güvenlik Çözüm Portföyü hizmetlerinden Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ve Güvenli Erişim Yönetimi katılımcılara aktarılarak çözüm demosu gerçekleştirildi.

Hayli geniş bir katılım ile gerçekleşen webinarı takip eden katılımcılara yapılan ankette, yüzde 70’lik kesim siber güvenlik hizmetlerinin sağlayıcısını seçerken en önemli faktörün uzman siber güvenlik ekibi olduğu yanıtını verdi. Ayrıca siber güvenlik odaklı bir yatırım yapmadan önce işletmelerin yüzde 40’ı bilgi teknoloji alanındaki bir arkadaşına danışırken, yüzde 34’ü ise arama motorlarında siber güvenlik firmalarını araştırdığını belirtti.

Red Tech webinar serisine Metro Ethernet, Red Enerji, Dijital Pazarlama, Bulut Santral konuları ile devam edilecek.