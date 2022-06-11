Vodafone Business, 5G Standalone Özelleştirilmiş Mobil Şebekesini kurdu

Vodafone Business, WIN Eurasia fuarında 5G Arena’ya ana sponsor oldu. Vodafone Business sponsorluk kapsamında Nokia’nın 5G Standalone (SA) altyapısı ile çalışan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamlayarak sanayinin kullanımına sundu.

Vodafone Business, 8-11 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen WIN Eurasia fuarında 5G Arena’nın ana sponsoru oldu. Sanayinin dijitalleşmesine destek olmayı amaçlayan Vodafone Business, Nokia tarafından geliştirilen SA (Standalone) 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN)’nin kurulumunu tamamlayarak 15’ten fazla endüstriyel kullanım alanının gerçekleştirilmesine destek verdi. Şirket, Standalone 5G MPN şebekesini, endüstri ve ilgililerle buluşturdu.

WIN Eurasia fuarında bulunan 5G Arena çatısı altında 30’dan fazla yerli ve yabancı firma bir araya gelerek birçok farklı endüstriyel kullanım alanlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Bu kullanım alanları, önceki fuarlardan farklı olarak test 5G sinyali üzerinden Türkiye’de ilk kez kullanılacağı belirtilen Standalone 5G şebekesi ile gerçekleştirilmiş oldu.

5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini de gerçekleştiren Vodafone Business, bu fuarla birlikte Standalone 5G şebekesini de MPN teknolojisiyle birleştirmiş oldu. Türkiye’de ve birçok farklı ülkede sıkça kullanılan Non-Standalone (NSA) 5G şebekeleri, 4.5G teknolojisinin çekirdek şebekesini kullanmaya devam ediyor. Bu da geçiş sürecini hızlandırırken, 5G’nin getirebileceği tüm teknolojik gelişmeleri desteklemeyebiliyor. Bu bağlamda Standalone 5G şebekeleri; gerçek 5G çekirdek şebekesini kullanarak çok daha düşük gecikme süreleri, tamamıyla sanallaştırılmış ve buluta özgü bir yapı, uçtan uca ağ dilimlemesi ve çeşitli API’lar sayesinde gerçek bir otomasyona sahip olabiliyor.

Şirketin 5G teknolojilerinin geliştirilmesine küresel boyutta bir katkı verdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Şirket olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Biz de 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, ülkemizde Sanayi 4.0’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan WIN Eurasia fuarında Türkiye’nin ilk 5G Standalone Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Nokia’nın Vodafone Global’den Sorumlu Başkanı Mangesh Kulkarni ise şu açıklamalarda bulundu: "Gelişmiş 5G Standalone (SA) mimarimizi sunmak için Vodafone Business ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, geniş bir endüstri yelpazesinde dijital dönüşümü yönlendirecek ve çeşitli endüstriyel kullanım durumlarını desteklemek amacıyla otomasyonu mümkün kılacak. Nokia’nın 5G Standalone (SA) mimarisi, Vodafone’un 5G spektrum varlıklarının kullanımını etkin bir şekilde artıran, kendi sınıfının en iyisi hızlarla güvenilir bir bağlantı sağlıyor. Verimliliği ve operasyonel etkinliği artırırken, premium bağlantıya yönelik artan talepleri destekliyor. Ayrıca, Nokia’nın yaklaşımının piyasadaki önemli yenilikleri yönlendirmeye nasıl devam ettiği hususunun da altını çiziyor. Vodafone Türkiye ile bu önemli projede yakın iş birliği içinde çalıştığımız için mutluyuz".