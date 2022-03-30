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Vodafone, 5G odaklı şebeke çalışmalarına devam ediyor

Vodafone Türkiye, 5G’ye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, mobil şebekesini geleceğe hazırlamak amacıyla yüksek kapasite destekli Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri’nin laboratuvar testlerini tamamladı ve canlı trafiği üzerine aktardı.

Bilim ve Teknoloji 30.03.2022, 11:52
Vodafone, 5G odaklı şebeke çalışmalarına devam ediyor

Vodafone Türkiye, 5G’ye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, mobil şebekesini geleceğe hazırlamak amacıyla yüksek kapasite destekli Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri’nin laboratuvar testlerini tamamladı ve canlı trafiği üzerine aktardı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, mobil şebekesini 5G’ye hazırlayan ve artan veri trafiğini en efektif şekilde taşımak için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren operatör, IP şebeke altyapılarında da en yeni teknolojileri müşterilerinin deneyimine sunuyor. Bu doğrultuda operatör, uç saha seviyesinde 10 Gbps ve 100 Gbps bağlantı hızı sağlayan, donanım ve yazılım sağlayıcıları ayrıştırılmış şebeke geçitleri (Disaggregated Cell Site Gateway - DCSG) ile trafik taşınmasına yönelik laboratuvar testlerini tamamlayarak üzerine ilk canlı trafiği verdi. Bu yeni teknoloji ile açık kaynak ağ mimarisi kullanımına açık transport’u da eklemiş olan operatör, geleceğe dönük IP mimarisi kurmak amacıyla sürdürülen kapasitif modernizasyon çalışmalarında da önemli bir adım daha atmış oldu.

“IP şebekemizde taşıma kapasitesini artırmaya devam ediyoruz”

Türkiye’nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Operatör olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla hem fiber ayakizimizi genişletiyor, hem de daha yüksek kapasiteleri son kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüketici, ev çalışanı ve işletme kaynaklı olarak sürekli değişen ve büyüyen internet trafiği modelleri, servis sağlayıcı şebekelerin kapasite sınırlarını zorluyor. Operatör olarak bu durumu en iyi şekilde yönetebilmek amacıyla Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri kullanmayı planlıyoruz. Açık kaynak ağ mimarilerinin Vodafone bünyesinde kullanımlarıyla birlikte daha düşük maliyetlerle daha hızlı ve teknolojik servisleri müşterilerimizle buluşturabileceğiz. Bu gelişme, Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacak. Yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda donanım ve yazılımın birbirinden ayrıldığı uç saha ekipmanlarının geliştirilmesini destekleyerek, donanım ve yazılım için geniş bir tedarikçi yelpazesine kapı açmayı, inovasyonu hızlandırmayı ve dayanıklılığı artırmayı hedefliyoruz.”

IP şebeke kapasitesi uç saha seviyesinde 100 Gbps’ye çıkabilecek

Verilen bilgiye göre operatör, mobil şebekesinin en alt katmanı olan uç saha seviyesinde konumlandıracağı ayrıştırılmış cihazlar sayesinde yüksek kapasiteleri yüksek hızlarla müşterileriyle buluşturmayı ve 5G’ye hazır bir mimari oluşturmayı hedefliyor. Bu teknolojinin testlerinin tamamlanıp Vodafone şebekesinde yerini almasıyla, Türkiye’nin uluslararası veri iletimi pazarındaki kabiliyetleri artarak bölgede güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli 5G hizmetlerinin sağlanması için önemli bir kilometretaşı da aşılmış olacak.

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