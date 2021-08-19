Vodafone, 4.5G’deki hızını yüzde 25’e kadar artırabilecek

Vodafone’un, Türkiye’de 3G ve 4.5G şebekeleri arasında ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımını test eden ve 3G’deki 2100 MHz bandından 4.5G servisi veren operatör olduğu belirtildi. Şirket, bu teknoloji sayesinde kullanıcılarına yüzde 25’e varan oranda daha hızlı 4.5G deneyimi sunabilecek.

Vodafone, kullanıcılarına dijital deneyimi sunmak amacıyla altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye’de ilk kez olduğu belirtilen 3G ve 4.5G şebekeleri arasında ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı teknolojisini test eden operatör oldu. İzmir’in Foça ilçesinde ticari ekipman ve terminaller kullanılarak gerçekleştirilen testte 3G’deki 2100 MHz bandından 4.5G servisi veren şirket, böylece mevcut spektrum bandının kullanıcının internet ihtiyacına göre 3G ve 4.5G arasında akıllı bir algoritmayla dinamik olarak paylaştırılabileceğini gösterdi. 3G ve 4.5G arasında ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımlı sahaların kurulduğu test sonucunda, 2100 MHz bandında yüzde 25’e kadar hız artışı sağlanarak, 4.5G için daha yüksek kapasitif fayda oluşturulabileceği belirtildi.

Şirketin 4.5G’de şebekesini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi: “Şirket olarak, kullanıcılarımıza iyi hizmet verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken, diğer yandan da daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak yeni 4.5G özelliklerinin şebekemizde kullanımını artırmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, 3G ve 4.5G açısından önemli bir teknolojik özellik olan ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımını başarıyla test ettik. Huawei işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz testle, ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı teknolojisinin kapasiteye olan etkisinin 4.5G’deki artan abone sayısına fayda sağlama yolunda önem taşıdığını göstermiş olduk. Türkiye’de yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz”.

İleri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı

3G ve 4.5G ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı, 3G ve 4.5G hücrelerinin standart olmayan daha küçük bant genişliklerinde çalışmasına olanak sağlıyor. Kaydedilen spektrum, daha sonra diğer radyo erişim teknolojisi ile paylaşılabiliyor. Bu özellik, 3G ve 4.5G’nin birlikte dağıtımı için gereken spektrumu azaltırken, halihazırda 3G ve 4.5G’ye servis verildiği için 4.5G şebekesinde daha fazla spektrum kullanılmasına olanak sağlıyor.