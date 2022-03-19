Vodafone 4.5G performansına bağımsız danışmanlık şirketinden onay

Vodafone’un 4.5G performansı, Accenture’a bağlı, Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut tarafından Kasım ve Aralık 2021’de yapılan testlerle onaylandı.

Vodafone, mobil altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirerek kullanıcılarına dijital deneyim sunmaya devam ediyor. Şirket, Accenture’a bağlı, Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut’un, Kasım ve Aralık 2021’de Türkiye’de 7 bin 700 kilometre yol kat ederek yaptığı 4.5G bağlantı deneyimi testlerinde önemli bir performans gösterdi. Yapılan açıklamaya göre, Umlaut’un çeşitli uygulamalardan yıl boyunca topladığı, ülke çapında anonim örneklem içeren mobil deneyim verileri doğrultusunda, Vodafone 4.5G’nin geniş kapsama alanı ile 4.5G performansı ve mobil oyunlarda en düşük ping garantisi sunduğu onaylandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "Şirket olarak, kullanıcılarımıza kaliteli bağlantı deneyimini kesintisiz bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullanıyoruz. Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut’un 2022 raporunda yer verdiği test sonuçları da bizi destekliyor. Rapora göre üstün kaliteye sahip 4.5G altyapımızla geniş kapsama alanı ve kesintisiz bağlantı sunuyoruz. Bu sayede, sürülen rotada rekabetçi bir performans sunarken, tüm Türkiye’den toplanan anonim veriler bazında ise sunduğumuz 4.5G deneyiminin yanı sıra mobil oyunlarda da en düşük ping garantisi sağlayabiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyacına en iyi şekilde karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.