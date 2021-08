Vivo, 44 MP OIS ön kameralı V21 serisi ile Türkiye piyasasına hızlı giriş yaptı

Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden vivo, yeni V21 serisini düzenlediği bir organizasyon ile tanıttı. V21 ve V21e modellerinin tanıtıldığı etkinliğin açılış konuşmasını vivo Türkiye Genel Müdürü Tao Dai yaptı.

Tao Dai, "Akıllı telefonlarımız aracılığıyla vivo ve sizler arasında daha yakından bağlantı kurmak istiyoruz. Hal böyle olunca da akıllı telefonları insanlığın olduğu kadar teknolojinin de vücut bulmuş hali olarak görüyoruz. Her iki faktör de bizi ileriye taşıyarak güçlü işlevleri kullanıcı dostu tasarımlarla birleştiren telefonlar üretmeye itiyor. Bu zihniyetle bugün size, içten samimiyetimizin bir temsili olan tamamen yeni vivo V21 serisini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” sözleriyle giriş yaptıktan sonra sözü devralan Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran ise “vivo 26 yıl önce Çin’de kurulduğu günden bu yana kendini trend belirleyen akıllı mobil ürünler üretmeye adamıştır ve Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden biri ve artık global bir teknoloji şirketi olmuştur. Çığır açan akıllı telefon teknolojilerimiz, özellikle müzik ve kamera yeteneklerinde, 50’den fazla pazarda 400 milyondan fazla insanın bize ve ürünlerimize günlük yaşamlarına daha fazla neşe katacağımıza güvenmelerine vesile oldu.

Vivo, yeni V21 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürdü. Vivo, V21 serisi, V21 ve V21e olmak üzere iki model ile tüketicinin karşısına çıkıyor. Vivo’nun uzun süredir tüketicilere sunduğu V serisi akıllı telefonunun en yenisi V21 serisi; kendi fiyat aralığında modaya uygun, kamera odaklı özelliklere ve avantajlara sahip.

İleri teknolojinin stille buluştuğu yeni V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda benzersiz Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu 44MP OIS ön kamera, kullanıcıları mobil yaşam tarzı için sınıfının en iyisi araçlarla donatmak adına, AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Vivo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CMO’su Spark Ni, V21 serisini; “V21 serimizi, müşterilerimizin telefonlarında en çok neye değer verdiğine dair iç görülerimize dayanarak geliştirdik. Bu OIS ön kamerası, geleceğin akıllı telefon ön kameraları için standardı belirlemede radikal bir adımdır. Sanal dünya fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye devam ederken, güçlü selfie spot ışığı, şık tasarımı ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimi ile V21 ön yüz OIS kamerası, kullanıcılarımızın hem sanal hem de şahsen en iyi hallerini sunmalarına yardımcı olacak" sözleriyle anlatıyor.

Olağanüstü gece görüşü ile artık ön kamerada da bulunan optik görüntü sabitleyici

V21, Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS), AI Gece Portresi, otomatik odaklama ve çığır açan bir ışık sensörü ile birleştirilen OIS’li benzersiz bir 44 MP ön kameraya sahip ve her zaman, her yerde daha net selfieler ve yüksek kaliteli videolar çekmek için bir yazılım-donanım sinerjisi oluşturuyor.

Bozulmamış gece çekimleri, aksiyon çekimleri ve 4K videolar çeken bu ön kamera, aydınlatmanın sınırlı olduğu ortamlarda bile çok yönlü bir görüntü deneyimi oluşturmak için tasarlandı. AI Gece Portresi, karanlık ortamlardaki karlanmaları azaltan, yüzler için daha iyi odak ve netlik sağlayan güçlü bir Yapay Zeka algoritmasına sahipken, OIS, daha fazla ışığa sahip olabilmek için kamerayı sabitliyor.

Ayrıca, Çift Selfie Spot Işığı, hem ekranın yumuşak ışığını hem de harika gece fotoğrafları ve videoları çekmeyi daha da kolaylaştırmak için ekranın üstüne mükemmel bir şekilde tasarlanmış dahili ön flaşları birleştirir.

V21, makro fotoğrafçılığın yanı sıra geniş açılı ve daha karmaşık çekimleri işlemek için bir dizi ikincil kamera tarafından desteklenen birinci sınıf 64 MP OIS arka kameraya da sahip. Bu kamera ile V21, telefonun her iki tarafından video kaydeden çift görüntüleme seçeneğini, yüz özelliklerini artırmak için gelişmiş Yapay Zeka ve kullanıcıların yeteneğini öne çıkaran ’Çift Pozlama İşlevi’ gibi diğer yetenekleri birleştiriyor.

Bu benzersiz özellikler V21’i, kullanıcıların herhangi bir ortamda arkadaşları veya aileleriyle geçirdikleri keyifli dakikaları ultra stabil ve sorunsuz bir vlog deneyimi haline dönüştüren ideal bir yol arkadaşı haline getiriyor.

7,29 mm ultra ince telefonlar gelişmişliği ifade ediyor

V21, 7,29 mm ince gövdesiyle şık ve minimalist bir tasarıma sahip. Arka kamerayı daha hafif ve daha ince hale getirmek için vivo’nun imzası olan çift katmanli tasarimi ile fark oluşturan V21, şık formundan ödün vermeden yüksek standartta teknolojiyi tasarımı ile birleştiriyor.

Akıllı telefonun ön tarafında, optimum ekran parlaklığı, kontrast, renk canlılığı, mavi ışık göz koruması ve daha fazlasını sağlayan 90 Hz yenileme hızına sahip bir E3 AMOLED FullView ekran bulunuyor. Arka tarafta ise, doğadan ilham alan gün batımı ritmi ve alacakaranlik mavisi temalarıyla renklendirilmiş yepyeni AG (yansıma önleyici) cam bulunuyor.

Eşsiz CPU hızları ile verimlilik odaklı tasarım arasındaki denge

V21, bir MTK Dimensity 800U işlemci tarafından destekleniyor. 2.4 GHz büyük çekirdek, hareket netliği için yüksek yenileme hızı ve gelişmiş bir oyun deneyimi ile daha hızlı uygulama başlatma hızı sağlarken, 33W FlashCharge, kullanıcıların telefonlarını anında şarj etmelerini ve hareket halinde kalmalarını sağlıyor.

V21 ve V21e arasındaki temel farklar

vivo, her zaman kullanıcılarına mümkün olan en iyi mobil deneyimi sağlamaya ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmayı hedefliyor. V21, 44 MP OIS ön kamerası ve 64 MP OIS arka kamerası ile fotoğraf ve video çekme konusunda olağanüstü bir avantaja sahip. Ön kameradaki OIS, bu fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında benzersiz bir özellik. Öte yandan, V21e şık bir gövdede profesyonel düzeyde fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri sunan 44 MP AF ön kamera ve 64 MP HD arka kamera ile birlikte geliyor. Her ikisi de stabil videolar, güzel selfieler ve net gece sahneleri arayan kullanıcılar için harika seçenekler sunuyor. Üstelik her ikisi de son derece şık ve ultra ince bir tasarıma sahip.