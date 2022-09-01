Vestel’in yenilikçi ürünleri Berlin’de görücüye çıktı

IFA Fuarı Almanya’nın başkenti Berlin’de kapılarını açtı. 30’uncu kez fuardaki yerini alan Vestel, tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünlerini sergiliyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı kapılarını açtı. 3 bin metrekarelik standıyla 30’uncu kez fuardaki yerini alan Vestel, tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünlerini sergiliyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, dünya kaynakları üzerindeki baskının etkilerini azaltma ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

“Döngüsel ekonomiyi şirket kültürümüze entegre ediyoruz”

Şirketin hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda oluşturan bir teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Teknolojimizin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmek, net sıfır emisyonlu ekonomi için yeni iş modelleri kurgulayarak döngüsel ekonomiyi şirket kültürümüze, iş yapış şeklimize entegre ediyoruz. Çevresel ve sosyal fayda oluşturarak, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmek, ana strateji alanlarımızı oluşturuyor. Bu doğrultuda 30’uncu kez katılımcısı olduğumuz IFA’da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazemizi tüm dünyaya tanıtıyoruz” diye konuştu.

Turan Erdoğan, “Teknolojik trendlere ve dijital dönüşüme liderlik ederken, ürün ve hizmetlerimizde sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Malzeme kullanımımızda, tasarımlarımızda, üretim süreçlerimizde ve satış sonrası hizmetlerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hızla devam ederken, kullanıcılarımızı da bu sürece dahil etmek için ürünlerimizi enerji ve su tasarrufu yüksek, gıda israfını önleyen teknolojilerle üretiyoruz. Bu yıl IFA’daki standımızda da sürdürülebilirlik ve çevre temasını işledik. Artık sadece teknoloji üretmek yetersiz, bunun yanında üretim süreçleri ve ürünleriniz çevreye duyarlı, hatta çevreye fayda sağlayan özellikte olmalı. Eskiden yalnızca teknoloji konuşurken, şimdi teknolojimizle sürdürülebilir bir yaşamdan bahsediyoruz. Vestel olarak ürettiğimiz ürünler dünyanın 158 ülkesinde kullanılıyor, bu çevresel anlamda çok büyük bir etki. Biz çevre dostu akıllı ürünlerimizle tüketicilerin de çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyoruz” dedi.

Batarya çözümlerinde yeni bir adım

Uzun yıllardır e-mobilite alanında yatırımlar yapan Vestel, kişiye özel batarya çözümleri ile bu alandaki teknolojiyi bir adım öteye taşıyor. Elektrikli araçlara geçişte kalite beklentileri artarken, Vestel de bisiklet sektöründeki ortaklarıyla birlikte kişiye özel batarya çözümleri geliştiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Vestel sadece bir ürünü üretip, satmanın ötesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir şirket. Sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi olan elektrikli bisikletlerin sayısındaki artışa paralel olarak, bu alanda kişiye özel batarya çözümleri sunuyoruz. Aynı zamanda elektrikli süpürgeler, taşınabilir televizyonlar ve sağlık sektörü için de bataryalar üretiyoruz. Gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren, telekom ve güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan daha yüksek kapasiteli enerji depolama sistem bataryaları da sahada olacak” diye konuştu.

Vestel, IFA’da elektrikli bisiklet bataryaları, pille çalışan televizyon ve şarjlı dik süpürgelerinin yanı sıra önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini de sergiliyor.

Yerli üretim bataryalı dikey süpürge IFA’da tanıtıldı

Vestel yerli bisiklet bataryasının üretiminin ardından yerli üretim bataryalı dikey süpürge üretimine de imza atıyor. Küçük ev aletleri gibi ithal oranının yüksek olduğu ürün gamında yerli batarya üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, ”Batarya üretiminde edindiğimiz tecrübemizi şimdi de küçük ev aletlerinde kullanıyoruz. İlk defa kendi süpürgemizde kendi üretimimiz olan batarya kullanacağız. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojimizi dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak sektörümüzde 24 yıldır aralıksız ihracat şampiyonuyuz. Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırma hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Katma değeri yüksek teknoloji ihracatında Vestel’in payını artırarak, büyümemize devam etmek istiyoruz” dedi.

Tasarım ve üretimi tamamıyla yerli kaynaklarla yapılan ve seri üretimine başlanacak olan şarjlı dik tip süpürge Vestel S50, IFA’da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Vestel S50; mıknatıslı duvara asma aparatı, tek şarjla 80 dk’ya varan çalışma süresi, ergonomik tutma sapı ve ergonomik hava çıkış delikleri gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

İlk defa yerli üretim batarya ile satılacak şarjlı dik tip süpürge olma özelliği taşıyan Vestel S50’nin aynı zamanda ihraç edilmesi de planlanıyor.

"Enerji tüketiminin kontrolü artık kullanıcıda"

Enerji yönetiminin sürdürülebilir bir dünya için olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için farklı alanlarda IoT teknolojilerini kullanıyoruz. Tüketicilere, daha uyumlu, daha akıllı bir hayat deneyimi sunma hedefiyle, uluslararası HCA ve IFTTT gibi IoT platformları ile çalışıyoruz. Bu şekilde, cihazlar ile hizmetler arasında enerji yönetimini kolaylaştıracak akıllı senaryolar oluşturulmasını da mümkün hale getirmiş oluyoruz. Örneğin, enerji tüketimini yönetmenin ilk adımı, bu tüketimin ölçülmesinden geçiyor. Akıllı Fatura (The Easy Bill) dijital hizmeti sayesinde, Vestel kablosuz haberleşme teknolojili klimaların enerji tüketimi takip edilebiliyor. Bu sayede enerji kullanımı hedeflenen fatura miktarının yüzde 80’ine ulaştığında kullanıcıya uyarı bildirimi gidiyor. Fatura limiti aşıldığında ise akıllı klima otomatik olarak tasarruf moduna geçerek, enerji tüketimini azaltıyor.”

"2021 yılında işlenmemiş plastik kullanımını 5 bin 338 ton azalttı"

İklim değişikliği ile birlikte, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan plastik kirliliğinin azaltılması konusunda da üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “2020 - 2023 yılları arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt etmiştik. Bu konudaki faaliyetlerimizi ürünlerimizdeki plastik kullanımını sadece azaltmak değil, mümkün olan yerlerde tamamen son vermek üzere sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda da 2021 yılı içinde işlenmemiş plastik kullanımını 5.338 ton azaltarak önemli bir başarıya imza attık” dedi.

"Sürdürülebilir ambalajlarla döngüsel ekonomiye katkı"

Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirme hedefi doğrultusunda ambalaj tasarımında sürekli olarak düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, belirli ürünlerde yastıklama malzemesi olarak kullanılan EPS yerine oluklu mukavva kullanımına da geçtiklerini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu: “EPS’in üretiminde oluklu mukavvaya göre 3,5 kat daha fazla enerji tüketilmesinden ötürü, bu iyileşme enerji tüketimini de azaltıyor. 2021 yılında, EPS kullanımını 64 ton azaltırken, oluklu mukavva kullanımını taahhütlerimiz doğrultusunda daha da artırmayı hedefliyoruz. Vestel olarak, tamamen geri dönüştürülmüş kağıtlardan elde edilen FSC Recycled (Geri Kazanılmış) sertifikalı karton ambalaj programımız ile de sorumlu kağıt tedariki taahhüdümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklarda net azalma yaşanmaması için dünyadaki ormanların sorumlu yönetimini destekliyor, bu sayede döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. 2021 yılında 19 bin 791 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak 336 bin 441 ağacın kesilmesinin önüne geçtik.”

Fuarda sergilenen ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

Kendi faaliyetlerinin yanı sıra bireylerin de sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaları için çevreci teknolojiler geliştiren şirket, bu ürünleri IFA 2022’de görücüye çıkardı. Şirketin standında yer alan, çamaşırdan suya geçen mikro düzeydeki elyaf parçacıklarını filtreleyerek, tahliye edilen su ile atılmalarını önleyen Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi dikkat çekiyor. Su kaynaklarını ve canlıların sağlığını koruyan bu teknoloji ile Vestel, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasını hedefliyor.

Su ve deterjan karışımını, tambur içinde 20 farklı noktadan çamaşırın üzerine püskürten Hydroboost teknolojili çamaşır makinesi ise farklı programların sürelerini kısaltma ve yük kapasitelerini artırma faydaları ile su ve zaman tasarrufu sağlıyor. Dose-On teknolojili çamaşır makinesinde ise her yıkamadan önce yumuşatıcı ve deterjan eklemeye ihtiyaç kalmıyor. Çamaşırın kirliliğine ve yüküne göre deterjan ve yumuşatıcı dozajını otomatik ayarlayan bu teknoloji, kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken ekstra kimyasal kullanımının da önüne geçiyor.

Ek kimyasal dezenfektan maddeler kullanmak istemeyen kullanıcılar için çamaşırlarda yüksek düzey hijyen sağlayan, UV-C ışınları ile bakteri ve virüsleri ortadan kaldıran PureBeam+ teknolojisi ise hem su tasarrufu sağlıyor hem de ekstra kimyasal kullanımını engelliyor.

Çamaşır kurutma makinelerinde ise Sonic Steam teknolojisinin yardımıyla, çamaşıra nüfuz eden buhar kırışıklıklar azaltılırken (2 kat daha az kırışıklık), hijyenik, tazeleme ve kolay ütüleme imkanı da sağlanıyor. Cross Dry teknolojisi ile de kullanıcılara geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 30 daha hızlı kurutma süresi sunuluyor. Ayrıca su geri kazanım özelliği ile kurutma makinesinde toplanan su, çamaşır makinesinde kullanılabiliyor. Böylece, kullanıcılar su tasarrufu yapabiliyor.

A+++ - yüzde 20 Enerji Sınıfı Çamaşır Kurutma Makinesi en çevre dostu soğutucu gazlardan biri olan R290 kullanıyor. R290 soğutucu gazının global ısınmaya neden olma potansiyeli, diğer soğutucu gazlardan 500 kat daha az olma özelliğinde. 7 ila 14 kg kapasiteye sahip G Serisi çamaşır makineleri yeni tambur modeli, yeni yan panel ve yeni yıkama teknolojileri içeriyor; ayrıca yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sunuyor. Ayrıca, bu serinin modern ve şık tasarımlı kontrol panelleri de kullanıcılara kolaylık ve eşsiz bir çamaşır yıkama deneyimi sunuyor. Sürdürülebilirlik, G serisinin ana temalarından birini oluşturuyor.

Daha az deterjan, daha ekonomik yıkama

Şirket, bulaşık makinesi segmentinde çevre ve kullanıcı dostu Dose-on teknolojisini hayata geçiriyor. Bu teknoloji, her seferinde deterjan eklemeye gerek kalmadan yıkama yaparken, kir düzeyini algılayıp deterjan kullanımını otomatik olarak düzenliyor. Bölyece Dose-on teknolojisi, kimyasal kullanımını düşürerek hem doğaya verilen zararı azaltıyor hem de ekonomik yıkama fırsatı sunuyor.

Negatif iyonlar ile koku önlemenin yanı sıra, Vestel Bulaşık Makineleri içeride mümkün olan en iyi hijyen koşullarını oluşturmak üzere UV teknolojisi ile de donatılıyor. Vestel’in en son PureBeam Pro+ teknolojisi ile üçüncü sepet alanında oluşturduğu steril alanda ise cep telefonları, anahtarlar, kredi kartları vs. gibi tüm kalemler de su kullanmaksızın sterilize edilebiliyor. Ayrıca barındırdığı SonicWash teknolojisi ile de saatler, gözlükler ve mücevher gibi ürünler de mevcut yıkama özelliklerini sınırlamaksızın bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Auto Clean Filter Teknolojisine sahip olan Vestel Bulaşık Makinesinelerinde ise mikrofiltre etrafına yerleştirilen yeni bir püskürtme sistemi ile kullanıcının mikrofiltre temizleme sıklığı azaltıldı. Piyasaya yeni sunulacak olan Auto Glass Safe bulaşık makinesi ise suyun sertlik ayarlarını otomatik olarak kendisi yaparak, zaman içinde cam eşyalar üzerinde meydana gelen aşınmanın da önüne geçiyor. Vestel’in IFA’da tanıttığı Self Heating teknolojisi ise bulaşık makinelerindeki durulama suyundan gelen ısıyı kullanarak kurutma performansını artırıyor.

Gıda israfını önleyen akıllı buzdolapları

Şirketin gıda israfını önlemeye yönelik yeni envarter takip teknolojisi Full Indoor buzdolabı kapağının içerisindeki ürünlerin takibini yapıyor. Full Indoor sisteminde bulunan EggMinder teknolojisi, buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek, yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk ile bilgilendirme yapıyor. IntelliShelf teknolojisi ise buzdolabı kapağının içerisindeki raflarda yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ediyor. Kullanıcılar ürünlere dair bu bilgileri Vestel Evin Aklı ve VeeZy uygulamaları üzerinden veya raftaki LED göstergeler üzerinden takip edebiliyor.

VitaMod teknolojisi ise güneş ışığını taklit ederek, buzdolabındaki sebzelere tazelik veriyor. VitaMod teknolojisi ile sebzelerin içeridiği C vitamin ve antioksidan aktiviteleri yüksek seviyelerde tutularak, tazelikleri daha uzun süre korunabiliyor. FreshCheck koku sensörü ise buzdolabındaki meyve ve sebzelerin olgunlaşma sürecini takip ederek, tazelik düzeyleri hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor.

Vestel’in diğer gıda israfını önleyen VacuumJar ve VacuumBag ürünleri de 8 kat daha uzun raf ömrü sağlıyor. Vakum torbası özelliği, kullanıcılara artan yemekleri vakumlayarak taze ve sağlıklı tutma imkânını sunuyor. VacuumJar teknolojisi ise kavanoz gibi saklama kaplarında yer alan sıvı gıdaları vakumlayarak uzun süre taze olarak depoluyor.

Geri dönüştürülmüş ankastre fırın ve ocak

Vestel’in IFA’da öne çıkan ürünlerinden biri de geri dönüştürülmüş ankastre fırın ve ocak. Bu ürünlerde kullanılan ve üretimi Vestel tarafından gerçekleştirilen tüm plastik parçalar, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik hammaddeden üretildi. 60cm gazlı ankastre cam ocakta, geri dönüştürülmüş metalden ocak ızgarası, geri dönüştürülmüş cam pişirme yüzeyi ve geri dönüştürülmüş alüminyum yanıcılar kullanılırken, bu ürünün kumanda düğmeleri de tekstil iplik artıklarından üretildi.

Sürdürülebilirliği yatırım yaptığı alanlara da taşıyan şirket, elektrikli araç kullanımın yaygınlaşmasının dünyanın geleceğinde ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak göze çarpıyor. Bu doğrultuda elektrikli araçlara şarj çözümü sunan şirket, Iberdrola, E.ON, Eneco gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Vestel’in Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirdiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger) yeni tasarım ve geliştirilen özellikleriyle IFA’da sektörün beğenisine sunuldu.