Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Türksat 6A Paneli düzenlenecek

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A ile ilgili panel düzenlenecek.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda 20 Mayıs Cuma günü Türkiye’nin ilk Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A ile ilgili panel düzenlenecek. Angora B Salonunda saat 13.30’da gerçekleşecek olan “Türkiye’nin Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A” panel programında proje yürütücüsü paydaş kurumlar, Türksat 6A’nın tanıtımı ve firmalarının projedeki misyonlarıyla ilgili olarak fuar katılımcılarıyla bir araya gelecek.

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi olma özelliğini taşıyan Türksat 6A panelinde yer alan Türksat, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş ve CTech firmalarından proje yöneticileri katılım sağlayacak.