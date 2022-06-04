Vatandaşlar NFT Sergisi ile Üsküdar’da buluştu

Üsküdar Belediyesi, Nevmekan Sahil’de düzenlenen NFT Sergisi ile Üsküdarlı vatandaşları bir araya getirdi. Başkan Hilmi Türkmen’in de katıldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil’de açmış olduğu NFT sergisi ile tarihi asırlar öncesine dayanan simge yapılarını, 360 derece panoramik bir Üsküdar portresi ile izleme imkanı sundu. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergi açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen NFT çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından sergi ziyarete açıldı. Başkan Hilmi Türkmen sergiyi gezen vatandaşlar ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

“Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Sergiyi ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İşin içerisine dijital gelişmeler girince bizlerde bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu NFT sergisinde dijital dünyada tarihi mekanların ne kadar güzel ve ilgi çekici bir hale geldiğini görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla entegre oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün açtığımız NFT sergisi. Bu tarz yeni gelişmeler hayatımızı öyle bir noktaya taşıdı ki tarihi güzellikleri bunlarla birleştirdiğimizde ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Özellikle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu sergiye davet ediyorum” diye konuştu.