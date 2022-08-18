Vartabi komisyonu aradan kaldırdı, satıcı da alıcı da ‘mutlu’ oldu

E-ticaret sektörüne giriş yapan Vartabi, ezberleri bozan sistemi ile satıcılar için komisyon oranlarını kaldırırken alıcıların daha ekonomik koşullarda ürüne ulaşmasını sağladı. Tüketiciler için ‘Mutluluk listesi’ seçeneğiyle dünyada bir ilki gerçekleştiren Vartabi, özel günlerdeki hediyeleşme kültürünü dijital imeceye dönüştürüyor.

Kovid-19 salgını ile birlikte e-ticaret sitelerinin önemi daha da arttı. E-ticaretteki pazaryerlerinde alınan yüksek komisyonlar ise satıcıların en büyük şikayetlerinden biri. Soruna komisyonu ortadan kaldırarak çözüm getiren Vartabi, sektörün ezberlerini bozarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 200 milyon TL sermaye ile kurulan Vartabi, kısa sürede 3 bin üye ve 3 milyon ürüne ulaşmayı başardı. Yıllık üyelik sistemiyle çalışan platform, kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kâr koymuyor. Bu durumda tedarikçinin maliyetleri düşüp kârı artarken, alıcı da ürüne daha ekonomik koşullarda ulaşabiliyor. ‘Mutluluk listesi’ adı verilen ürünle de rakiplerinden ayrışan Vartabi, özel günlerdeki hediyeleşme kültürünü dijital imeceye dönüştürüyor.

Rekabet gücünü artırıyor

E-ticaret sektörüne yeni bir soluk getiren Vartabi’nin tanıtımı için 18 Ağustos Perşembe günü Beykoz’da Mihrabat Korusu Restoran’da lansman düzenlendi. Toplantıda bir sunum yapan Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, Vartabi.com’un e-ticaret pazarına yeni bir soluk getirdiğini ifade etti. Platformun piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedeflediğini aktaran Soyluoğlu, satışlardan komisyon alınmadığı için Vartabi’yi dijital AVM olarak nitelediklerini ve yıllık üyelik uygulamasıyla satıcının sektörde rekabet edebilme gücünü artırdıklarını aktardı.

Alıcıyla satıcı birebir iletişimde

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı sonunda 484 bin firmanın e-ticarette faaliyet gösterdiğini ve bu rakamın 2022 yılı sonunda 600 bine çıkacağının öngörüldüğünü anlatan Soyluoğlu, Türkiye’de online satış yapan her firmayı vartabi.com da görmek istediklerini aktardı.

‘Dijital imece’ hizmeti

Vartabi’yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden birinin ‘Mutluluk listesi’ olduğunu belirten Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, “E-ticaret pazarına dünyada ve Türkiye’de ilk olan ‘dijital imece’ adını verdiğimiz sistemle giriş yaptık” dedi. Bu sistemle klasik e-ticaret sitesi olmanın yanı sıra toplumsal yardımlaşma duygusunu da ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu, “Bu çerçevede listeleme özelliğini geliştirdik. Listeleme seçeneği ile geleneklerimizden gelen yardımlaşma kültürünü ön plana çıkardık” diye konuştu.

İhtiyaca göre hediye

Türk kültüründeki hediyeleşmenin önemine değinen Soyluoğlu, “Biz düğün yapacaklara, bebeği olanlara, doğum günü kutlamalarına, ev alana mutlaka hediye götüren bir toplumuz. Herkes kendi bütçesine göre hediye alıyor ama bazen aslında ihtiyaç olmayan hediyeler de gelebiliyor. Buradan hareketle tüketici için paylaştıran mutluluk listesi özelliğini ekledik. Örnekle anlatmak gerekirse, evlenecek olan bir çift düğünlerini planlarken ya da yeni evlerini kurarken ihtiyaçları olan almayı planladıkları şeyleri Vartabi’de listeliyor. ‘Listeni oluştur, ürünlerini seç, sevdiklerinle paylaş’ diyoruz. Bu listeyi istedikleri kişilerle paylaşabiliyorlar. Böylece hem gerçek ihtiyaçlar belirleniyor hem de herkes kendi bütçesi ölçüsünde yeni ev kuran çifte destek olabiliyor. Listeleme düğün, baby shower, doğum günü, ev hediyesi gibi her özel gün için oluşturabiliyor. Vartabi’de bir yıl içinde 300 bin liste görmeyi hedefliyoruz” dedi.

6 ayda yurtdışına açılacak

Vartabi’deki mağaza sayısını bir yıl içinde 25 bine, üye sayısını 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu, 6 ay içinde Asya’da Türk Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu pazarına açılmayı hedeflediklerini belirtti.

Lansmanın ardından Vartabi hakkında bilgi veren Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, “Vartabi.com diğer platformlar gibi garajda değil benim evimin salonunda ortaya çıktı. Hediye alışverişi sonunda işe yaramayan ne kadar çok hediye geldiğini, ama aslında esas ihtiyaç olan şeylerin alınmadığını gördük. Bu süreçten sonra Vartabi ortaya çıktı. Yaklaşık 3 sene yatırımcı turları ve sistemin hazırlanması ile geçti. Arkasından da yatırımcı ile el sıkıştık ve canlıya çıktık. Biz Türkiye’de ve dünyada olmayan bir şey sunuyoruz. Dijital imece. Bu nedir? Sizin doğum gününüz ya da partiniz veya düğününüz olacak, ve bir hediye alınacak size. Siz kendi ihtiyacınız olanlardan bir liste hazırlıyorsunuz. Arkadaşlarınız o listeye ne kadar bütçeleri uygunsa o kadar katkıda bulunuyorlar. Sizin istediğiniz, ihtiyacınız olan ürünün size gelmesin sağlıyorlar.

Diğer Pazar yerlerinden farklı olarak tedarikçilerimizden komisyon değil yıllık üyelik ücreti alıyoruz. Komisyonsuz bir alışveriş imkanı sunuyoruz. Tedarikçilerimiz diğer pazar yerlerine ürünlerini koyarken mecburen komisyon rakamlarını da üzerlerine koyuyorlar. Bizim komisyon almamamız burada bizim işimize yarıyor. Daha ekonomik fiyata bize ulaşabilirler. Ve dijital imece özelliğini ne Türkiye’de ne dünyada hiçbir site bizim gibi müşterisine sunmuyor” dedi.