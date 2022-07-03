banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti

Van gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu.

Bilim ve Teknoloji 03.07.2022, 22:17
Van gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu.

TÜBİTAK’ın gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nin ardından Van’da yapıldı. Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası oldu. Van’ın Edremit ilçesinde bugün başlayan etkinlikte, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakaladı.

Etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van YYÜ ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlendi. Programa katılan gökyüzü tutkunları ise etkinlik alanında güzel vakit geçirdiklerini belirterek, teleskoplarla gökyüzünü daha net inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
23°
açık