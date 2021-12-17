Vali Dağlı: "TEKNOFEST 2022’de başarı elde edecek projeler bekliyoruz"

Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’na yeni tasarım ve teknoloji atölyeleri açıldı. Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı, "Bu atölyelerde yetişen çocuklarımızdan ilimizin ev sahipliğinde yapılacak TEKNOFEST 2022’de başarı elde edecek projeler bekliyoruz" dedi.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen tasarım ve teknoloji atölyelerinin, çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine ve bu bilgileri pratik uygulamalara dönüştürmelerine fırsat sağlayan önemli bir imkan olduğunu belirten Vali Dağlı, "Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında çalışmaların yapılacağı bu atölyeler sayesinde çocuklarımızı sadece teorik bilgilerle donatmak yerine, aynı zamanda becerilerini ortaya çıkarabilecekleri bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu eğitim anlayışıyla yürütülecek çalışmaların, yavrularımızın, eğitimin gerçek hayatla ilişkisini kavramasına, öğrenme süreçlerinin beceri temelinde derin ve kalıcı hâle getirilmesine, okul aidiyetinin artırılmasına ve ülkemizin kalkınması noktasında eğitimden istihdama sürdürülebilir bir zemin inşa edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’nda açılışını gerçekleştirdiğimiz bu atölyelerde yetişen çocuklarımızdan ilimizin ev sahipliğinde yapılacak TEKNOFEST 2022’de başarı elde edecek projeler bekliyoruz" diye konuştu.