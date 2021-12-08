Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022’ Samsun’da kalıcı izler bırakacak”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da kalıcı izler bırakacağını ve şehre çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Dağlı, gelecek yıl Samsun merkezli düzenlenecek TEKNOFEST 2022 için önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin tek havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST’in 2020 yılında Gaziantep’te, bu yıl İstanbul’da düzenlendiğini, TEKNOFEST 2022’nin ise Samsun’da yapılacağını hatırlatan Vali Dağlı, "TEKNOFEST 2022’yi eylül ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirileceğiz. Yapılması gerekenler şekillenmeye başladı. 6 gün boyunca Çarşamba Havalimanı’nda festival gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2022, Samsun’da kalıcı izler bırakacak, önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

“Samsun’da bir ilk gerçekleşecek”

"Bilindiği üzere TEKNOFEST’e katılım her geçen yıl katlanarak artıyor" diyen Vali Dağlı, "Gelecek yıl Samsun’daki etkinliklerde katılımın ciddi bir rakama ulaşılacağını ön görüyoruz" açıklamasında bulundu. TEKNOFEST 2022’de bir ilkin gerçekleştirileceğini de söyleyen Vali Zülkif Dağlı, "Öğrenciler dışında ilk kez küçük ölçekli sanayiciler de projelerini geliştirerek festivale takım olarak katılabilecek" diye konuştu.

“Konaklama sorunu yaşanmayacak”

Samsun’daki tüm konaklanabilecek alanların listesini hazırladıklarını, konaklama açısından bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediklerini söyleyen Zülkif Dağlı, "Samsun-Çarşamba Havaalanı’na vatandaşların ulaşımı konusunda da her türlü tedbir alınacak. Festival boyunca havaalanında uçuş faaliyetleri sekteye uğramayacak" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da yapılacak olmasının basın mensupları arasında da heyecana yol açtığını söyleyen 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise, "TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yapıldığı için üyelerimizle birlikte oradaki yerel yöneticilerle ve basın mensuplarıyla görüşmek ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir sahibi olmak için bu şehre gezi düzenlemeyi planlıyoruz. Cemiyet olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.