Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 Karadeniz hazırlıklarına başladık”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gelecek yıl Samsun’da yapılacak “TEKNOFEST 2022 Karadeniz”in hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021’de düzenlenen roket yarışmasında orta irtifa kategorisinde Türkiye 1’incisi olan Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

“Harika bir iş başardı”

Tanyeli Roket Takımı’nın harika bir iş başardığını belirterek, takım üyesi gençlerimizi tebrik eden ve teşekkür belgesi veren Vali Dağlı, Milli Teknoloji Hamlesi’nin en güzel yansımalarından TEKNOFEST 2022 Karadeniz’in Milli Mücadele’nin ilk adım şehri Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek olmasının ve bayrağı devralmanın heyecanını yaşadıklarını, hazırlıklara da müjdenin açıklandığı ilk andan itibaren başladıklarını söyledi.

"Önemli katkılar sağlayacak"

Samsun olarak TEKNOFEST’e uzun süredir çok istekli bir şekilde talip olduklarını ve şehrin bu uluslararası festivali tesis, konaklama ve lojistik imkanları sayesinde başarıyla organize edeceğini ifade eden Vali Dağlı, festivalin gençler için büyük bir birikim olacağını ve bunun da Samsun’un ve Türkiye’nin sanayi ve teknolojisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaret, valilik önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.