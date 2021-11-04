banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Türk’ten, Altur Turizm’e 20 yeni otobüs teslimatı
Mercedes-Benz Türk’ten, Altur Turizm’e 20 yeni otobüs teslimatı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!

Uzayda yetiştirilen biberler görüntülendi

Astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini paylaştı.

Bilim ve Teknoloji 04.11.2021, 16:35
Uzayda yetiştirilen biberler görüntülendi

Astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yürütülen Plant Habitat-04 deneyi kapsamında yetiştirilen ve geçtiğimiz günlerde hasat edildiği açıklanan acı Şili biberleri görüntülendi. Fransız astronot Thomas Pesquet, ISS’e ait sosyal medya hesabında, uzayda yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, astronotun attığı 5 adet yeşilbiberin havada süzüldüğü görülüyor.

Pesquet söz konusu görüntüleri, “Ah, baharatlı başarının tadı! Mürettebat-2, geçtiğimiz cuma günü ISS’de hasat ettiği biberleri tattı. Bu Şili biberleri, bugüne kadarki en karmaşık istasyon tesisi çalışmalarından biri olan Plant Habitat-04 deneyinin bir parçasıydı” notuyla paylaştı.

Uzayda hasat edilen biberlerle “taco” yaptılar

ISS’de bulunan astronotlardan Megan McArthur bu haftanın başlarında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, istasyonda Şili biberleriyle geleneksel Meksika yemeği olan “taco” yaptıklarını söylemişti. Paylaşımında, uzayda yetiştirilen biberlerle yaptıkları tacoların fotoğraflarına da yer veren McArthur, biberlerin bir kısmının ise incelenmek üzere Dünya’ya gönderileceğini bildirmişti.

“Uzayda sebze yetiştirmek fiziksel ve psikolojik sağlığa iyi gelebilir”

NASA’nın Plant Habitat-04 deneyinde Baş Araştırmacı Matt Romeyn de daha önce yaptığı açıklamada, "Uzayda renkli sebzeler yetiştirmenin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerine uzun vadeli faydaları olabilir. Renkleri ve kokuları olan bitki ve sebzelerin yetiştirilmesinin astronotların refahını iyileştirmeye yardımcı olduğunu keşfediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Deneyin Proje Bilim Ekibi Lideri LaShelle Spencer ise astronotların yedikleri yiyeceklerin de ekipmanlarının geri kalanı kadar iyi olması gerektğinin altını çizmiş, “İnsanları başarılı bir şekilde Mars’a göndermek ve Dünya’ya geri getirmek için sadece en besleyici gıdalara değil, aynı zamanda en lezzetli olanlara da ihtiyacımız olacak” diye konuşmuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6